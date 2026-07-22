So viele Vollzeitbeschäftigte der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen haben ein hohes Gehalt
22.7.2026 (€) - Eine Statistik der Bundesarbeitsagentur gibt Aufschluss darüber, wie sich die Vergütungen der Vollzeitbeschäftigten in der Branche auf Gehaltsklassen verteilen.
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