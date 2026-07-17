Die begehrtesten Arbeitgeber der Versicherungs- und Finanzbranche

21.7.2026 – Das F.A.Z.-Institut und Servicevalue haben erneut die begehrtesten Arbeitgeber Deutschlands ermittelt. Bei den Versicherungsmaklern verteidigt MRH Trowe den Branchensieg. Die Wifo GmbH belegt Platz eins bei den Maklerpools, die RWS Vermögensplanung liegt in der Kategorie Finanzvertriebe vorn. Bei den Versicherern hat die Versicherungskammer Bayern das beste Ergebnis.

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Das F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH hat gemeinsam mit der Servicevalue GmbH untersucht, welche Unternehmen in Deutschland einen besonders guten Ruf als Arbeitgeber genießen. Die Ergebnisse für 146 Branchen sind in der Studie „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2026“ zusammengefasst.

So wurden die Daten erhoben

Die Gesamtpunktzahl setzt sich aus zwei Teilergebnissen zusammen: einem sogenannten Social-Listening-Verfahren und einem Fragebogen, den die kontaktierten Unternehmen ausfüllen sollten.

Das Social-Listening sollte Aufschluss darüber geben, welchen Ruf die Unternehmen als Arbeitgeber im Internet haben. Dazu wurde zunächst ein sogenanntes Crawling anhand definierter Suchbegriffe durchgeführt: Die Studienautoren sammelten dabei rund 29,6 Millionen Nennungen aus dem Zeitraum vom 1. Juni 2024 bis zum 31. Mai 2026, die sich 16.700 Unternehmen zuordnen ließen.

Anschließend ordnete eine KI die Textfragmente fünf verschiedenen Ereignistypen („Eventtypen“) zu und unterzog sie einer Sentimentanalyse. Ziel war es, die Tonalität der Beiträge zu bestimmen – also ob sie positiv, neutral oder negativ ausfielen. Die Eventtypen flossen mit unterschiedlicher Gewichtung in die Bewertung ein:

Arbeitgeber-Performance (50 Prozent): Bewertet wurden unter anderem Aussagen zur Arbeitsplatzsicherheit, zur Mitarbeiterzufriedenheit, zum Betriebsklima, zur Work-Life-Balance sowie zum Arbeitsalltag im Unternehmen.

Wirtschaftliche Performance (20 Prozent): Berücksichtigt wurden Aussagen zur Profitabilität, zum Geschäftserfolg, zur Personalentwicklung, zur Wettbewerbsposition und zum Risikomanagement.

Management-Performance (zehn Prozent): Hier flossen Aussagen zur Unternehmensführung, Zukunftsorientierung und strategischen Ausrichtung ein.

Familienfreundlichkeit (zehn Prozent): Untersucht wurden Aussagen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zu familienbezogenen Zusatzleistungen sowie zur Familienpolitik des Unternehmens.

Produkt- und Service-Performance (zehn Prozent): Bewertet wurden Aussagen zu Produkten, Dienstleistungen und Innovationen.

Gegenüber dem Vorjahr (VersicherungsJournal 22.7.2025) wurde die Methodik geändert, so dass sich die Ergebnisse nicht direkt vergleichen lassen. So wurde der Unterpunkt „Nachhaltigkeit“ gestrichen und die wirtschaftliche Performance stärker gewichtet.

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Erster Punktwert ergibt sich aus Tonalität und Reichweite

Aus Tonalität und Reichweite der Beiträge wird ein erster Punktwert gebildet. Die Tonalität zeigt, wie positiv oder negativ ein Unternehmen online bewertet wird, während die Reichweite die potenzielle Sichtbarkeit dieser Bewertungen misst.

Je größer die Reichweite, desto stärker beeinflusst die Tonalität die Bewertung. Die Punktwerte werden anschließend branchenbezogen normiert, wobei das jeweils bestplatzierte Unternehmen einer Branche 100 Punkte erhält.

Auch Fragebogen floss in die Wertung ein

Ergänzend zur Onlineauswertung wurden die Unternehmen gebeten, einen strukturierten Fragebogen zu ihren Arbeitsbedingungen auszufüllen.

Erfasst wurden unter anderem Angaben zur Arbeitsplatzsicherheit, zu Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Kommunikation, Familienfreundlichkeit sowie Zusatzleistungen. Auch hier waren maximal 100 Punkte möglich.

Die Ergebnisse aus Social-Media-Monitoring und Fragebogen flossen anschließend zu einem Gesamtwert zusammen. Die Bewertung erfolgte branchenbezogen auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten, wobei das jeweils bestplatzierte Unternehmen den Höchstwert von 100 Punkten erreichte.

Eine Auszeichnung erhielten alle Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche überdurchschnittlich abschnitten. Ein branchenübergreifender Vergleich ist aufgrund der Erhebungsmethodik nicht möglich.

Versicherungskammer Bayern ist Branchenbeste bei den Versicherern

In der Versicherungsbranche wurden insgesamt 20 Unternehmen als „begehrteste Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Den Branchensieg sichert sich die Versicherungskammer Bayern (VKB) mit 100 Punkten. Sie löst damit die R+V Versicherungen als Spitzenreiter ab. Die R+V fällt mit 81,2 Punkten auf den 17. Rang zurück.

Den zweiten Platz belegen die Universa Versicherungen mit 99,9 Punkten. Sie verbessern sich damit deutlich, nachdem sie im Vorjahr noch Rang 17 belegt hatten. Die damalige Zweitplatzierte, die Provinzial Versicherungen, findet sich nun auf Rang zwölf wieder.

Rang drei geht an die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG mit 97,6 Punkten, die sich um einen Platz verbessert. Die im Vorjahr drittplatzierten ADAC Versicherungen rutschen auf Rang sieben ab.

Die Allianz Versicherungen machen zwei Plätze gut und finden sich auf dem vierten Rang ein. Neu im Spitzenfeld sind die SDK Versicherungen auf Rang fünf, die im Vorjahr noch keine Auszeichnung erhalten hatten. Die GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG verbessert sich um zehn Plätze und erreicht das sechstbeste Ergebnis.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden auf den Rängen 16 bis 20 die Ideal Versicherungen, R+V, Neue Leben Versicherungen, LVM Versicherungen und Helvetia Versicherungen.

Verti bei den Direktversicherern auf Rang eins

Im Segment der Direktversicherer erhalten vier Unternehmen eine Auszeichnung. Die Verti Versicherung AG verbessert sich um einen Rang und erreicht mit 100 Punkten den Spitzenplatz. Sie löst damit die Sparkassen Direktversicherung AG ab, die auf Rang zwei zurückfällt.

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG verteidigt ihren dritten Platz aus dem Vorjahr. Rang vier belegen die Cosmos Versicherungen, die im letzten Jahr nicht zu den Siegern zählten.

MRH Trowe verteidigt Spitzenplatz bei den Versicherungsmaklern

Im Segment der Versicherungsmakler wurden acht Unternehmen ausgezeichnet – und damit drei weniger als im Vorjahr. Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) verteidigt mit 100 Punkten den Spitzenplatz und bleibt damit Branchensieger.

Auf Rang zwei folgt die Domcura AG mit 98,5 Punkten. Das Unternehmen ist allerdings als Assekuradeur tätig und zählt damit nicht zu den Versicherungsmaklern. Die Artus-Gruppe verbessert sich um zwei Plätze und erzielt mit 96,3 den drittbesten Wert. Dahinter folgen in der Reihenfolge ihrer Platzierung:

Wifo bei den Maklerpools Branchensieger

Im Feld der Maklerpools und -verbünde wird drei Marktteilnehmern für ihr überdurchschnittliches Abschneiden die Bezeichnung „begehrteste Arbeitgeber“ zuerkannt. Die Wifo GmbH erhält als Branchenbeste volle 100 Punkte und verteidigt ihren Vorjahressieg. Auf Rang zwei erreicht die Netfonds AG 87,6 Punkte. Sie ist ebenso neu unter den Ausgezeichneten wie die Blau direkt GmbH (82,6).

In der Wertung der Versicherungsvertreter können sich drei Unternehmen platzieren. Allerdings umfasst die Kategorie auch hier Unternehmen, die keine klassischen Versicherungsvertreter sind. Die Lampe & Schwartze KG erreicht 100 Punkte und löst die BDAE Holding GmbH (92,8 Punkte) an der Spitze ab. Rang drei belegt die Dual Deutschland GmbH, die als Managing General Agent (Assekuradeur) tätig ist.

RWS Vermögensplanung triumphiert bei Finanz- und Anlageberatern

Im Segment der Finanz- und Anlageberater wurden zwölf Unternehmen ausgezeichnet. Die Kategorie umfasst neben klassischen Finanzvertrieben auch Anbieter aus den Bereichen Vermögensverwaltung und Asset Management.

Die RWS Vermögensplanung AG verbessert sich um drei Plätze und erzielt das beste Ergebnis. Auch die Deutsche Vermögensberatung AG kann vier Ränge gutmachen und findet sich mit 99,9 Punkten nur knapp geschlagen auf Rang zwei wieder. Der dritte Platz geht an die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH (98,0), die im Vorjahr noch nicht im Spitzenfeld war.

Die Formaxx AG (97,9), Taures Gesellschaft für Investmentberatung mbH (92,0) und die DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH belegen die Plätze vier bis sechs. Ebenfalls unter den begehrtesten Arbeitgebern sind:

Übersichten über alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.

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