Diese Unternehmen der Versicherungsbranche bieten die besten zukunftsfähigsten Jobs

3.7.2026 – Die WWK, MRH Trowe, Blau direkt und DVAG bieten laut Deutschland Test jeweils in den Rubriken Versicherer, Versicherungsmakler, Maklerpools und Finanzvertriebe die besten zukunftsfähigen Jobs.

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Die Servicevalue GmbH ist im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, in einer Studie der Frage nachgegangen, welche Unternehmen ihren Arbeitnehmern die sichersten und zukunftsfähigsten Jobs bieten. Ergebnis ist die Studie „Deutschlands beste Jobs mit Zukunft 2026“.

Dabei wurde laut Studienautoren unter anderem darauf Wert gelegt, welche Unternehmen ihren Mitarbeitern Weiterbildungen im Umgang mit KI und anderen Zukunftstechnologien anbieten. In welcher Weise dies in die Methodik einging, geht aus den veröffentlichten Daten allerdings nicht hervor.

Daten mit Social-Listening erhoben

Die Datenerhebung fand mit einem Social-Listening statt. Für die Studie wertete Servicevalue rund 13,9 Millionen Online-Erwähnungen zu etwa 16.700 Unternehmen aus, die zwischen Juni 2024 und Mai 2026 veröffentlicht wurden.

Berücksichtigt wurden frei zugängliche Inhalte wie Firmen- und Nachrichtenseiten, Pressemitteilungen sowie Social-Media-Beiträge. Dabei wurde mit KI gezielt nach Begriffen gesucht, die sich den Themenfeldern „Wirtschaftlichkeit“ und „Innovation“ zuordnen lassen.

Anschließend wurden die Erwähnungen nach ihrer Tonalität ausgewertet – also, ob sie positiv, neutral oder negativ sind. Aus den Ergebnissen ermittelten die Analysten branchenbezogene Punktwerte. Das jeweils bestplatzierte Unternehmen einer Branche erhielt 100 Punkte als Referenzwert. Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die den jeweiligen Branchendurchschnitt übertrafen.

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So wurden die „Branchensieger“ und „Sieger“ ermittelt

Wenn Unternehmen die volle Punktzahl von 100 Punkten erhielten, gelten sie als „Branchensieger“. Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen Ergebnis wurden als „Sieger“ ausgezeichnet.

Aus der veröffentlichten Methodenbeschreibung geht nicht hervor, ob zwischen Eigen- und Fremddarstellung unterschieden wurde. Allerdings wurden die Ergebnisse nach Angaben der Studienautoren einer Plausibilitätsprüfung unterzogen.

WWK ist Branchensieger bei den Versicherern

Bei den Versicherern erhielten 19 Unternehmen eine Auszeichnung. Branchensieger mit 100 Punkten sind die WWK Versicherungen, die im Vorjahr (VersicherungsJournal 7.7.2025) noch auf dem vierten Platz gelegen haben.

Die Helvetia Versicherungen waren im Vorjahr noch nicht in der Wertung vertreten, belegen aber auf Anhieb Rang zwei mit 99,0 Punkten. Drittplatzierte sind die Arag Versicherungen mit 96,8 Punkten. Das bedeutet eine Verbesserung um acht Plätze. Dahinter folgen die Hansemerkur Versicherungen und die Provinzial Versicherungen auf den Rängen vier und fünf.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden in der Reihenfolge ihrer Platzierung die:

Huk24 ist bei den Direktversicherern auf Rang eins

Gesondert gewertet wurden die Direktversicherer, die eine eigene Branche darstellen. In der aktuellen Wertung wurden fünf Unternehmen prämiert – zwei mehr als im Vorjahr. Die Huk24 AG ist neu unter den Ausgezeichneten und kann sich prompt auf Rang eins platzieren.

Dahinter folgen die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (94,4), die DFV Deutsche Familienversicherung AG (93,6), die Bavariadirekt Versicherung AG (92,6) und die Verti Versicherung AG (90,1). Alle diese Unternehmen waren im Vorjahr nicht unter den Siegern.

Deutsche Vermögensberatung gewinnt Wertung der Finanzvertriebe

Bei den Finanzvertrieben wurden insgesamt acht Unternehmen ausgezeichnet. Branchensiegerin mit 100 Punkten ist die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG, die im Vorjahr noch nicht unter den ausgezeichneten Unternehmen war. Die Vorjahressiegerin MLP SE belegt nun mit 90,6 Punkten den zweiten Rang.

Die DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH und die Telis Finanz AG belegen die Ränge drei und vier mit 84,4 beziehungsweise 83,9 Punkten. Dahinter folgen die OVB Holding AG (83,9), die A.S.I. Wirtschaftsberatung AG (81,2), die Tecis Finanzdienstleistungen AG (78,7) und die Bonnfinanz GmbH (78,5).

MRH Trowe ist Branchensieger bei den Versicherungsmaklern

Bei den Versicherungsmaklern kann die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) ihren Vorjahressieg verteidigen. Die Marsh GmbH verbessert sich um einen Rang und belegt den zweiten Platz mit 94,9 Punkten. Ebenfalls ausgezeichnet werden die Funk-Gruppe (93,1), die Südvers-Gruppe (88,1) und die Willis Towers Watson Versicherungsmakler GmbH (81,0).

In der Wertung der Maklerpools erzielen vier Dienstleister ein überdurchschnittliches Ergebnis. Die Blau direkt GmbH erhält als Branchensiegerin die volle Punktzahl, gefolgt von der Netfonds AG (93,9), der Fonds Finanz Maklerservice GmbH (85,7) und der Fondskonzept AG (84,7).

Alle Rankings und Ergebnisse der Studie „Deutschlands beste Jobs mit Zukunft 2026“ sind auf der Homepage von Deutschlandtest veröffentlicht.

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