Frauen und Männer in Vollzeit: So groß sind die Gehaltsunterschiede in der Versicherungsbranche
3.8.2026 (€) - Die Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit verdeutlicht, dass noch immer eine deutliche Lücke zwischen den Monatsgehältern der beiden Geschlechter im Wirtschaftszweig „Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ klafft.
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