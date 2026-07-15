Jobsicherheit: So gut schneidet der Versicherungszweig im Branchenvergleich ab
15.7.2026 (€) - Eine sichere Beschäftigung und Arbeitsplatzstabilität sind oft wesentlich, wenn sich ein Mitarbeiter für oder gegen einen Arbeitgeber entscheidet. Wie oft Arbeitnehmer diese Aspekte in ihren Bewertungen positiv hervorheben, zeigt eine aktuelle Auswertung.
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