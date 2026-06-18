So lange sind die Versicherungsbeschäftigten ihrem Arbeitgeber treu
18.6.2026 (€) - Der AGV hat aktuelle Zahlen zur Dauer der Betriebszugehörigkeit von Versicherungsangestellten veröffentlicht. Dabei fallen deutliche Unterschiede nicht nur zwischen Innendienst und angestelltem Außendienst auf, sondern auch zwischen Frauen und Männern.
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