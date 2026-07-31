So umfangreich wird Homeoffice in der Finanz- und Versicherungsbranche genutzt
31.7.2026 (€) - Eine Auswertung des WSI zeigt, dass der Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen zu den Spitzenreitern beim Homeoffice-Angebot zählt. So arbeitet auch der Großteil der Mitarbeiter mindestens die Hälfte der Arbeitszeit von zu Hause aus.
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