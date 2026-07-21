So viel verdienen Finanz- und Versicherungsangestellte im Vergleich

21.7.2026 – Finanz- und Versicherungsdienstleistungen waren 2025 der Wirtschaftszweig mit dem höchsten Medianeinkommen. Das zeigt eine Statistik der Bundesarbeitsagentur. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Wert um 4,1 Prozent auf 6.140 Euro.

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Die Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsagentur) hat die Entgeltstatistik für 2025 veröffentlicht. Sie zeigt, welches Medianentgelt sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in verschiedenen Branchen und Wirtschaftszweigen erzielen – unter anderem differenziert nach Qualifikation, Alter, Arbeitszeitmodell und Betriebsgröße.

Die aktuellen Tabellen beziehen sich auf den Stichtag 31. Dezember 2025. Die Zahlen stammen aus den Meldungen der Arbeitgeber an die Sozialversicherung, den sogenannten DEÜV-Daten. Aus diesem Grund erfassen sie ausschließlich Vollzeitbeschäftigte. Selbstständige, Auszubildende und Teilzeitbeschäftigte sind nicht enthalten.

Angaben zu 21,63 Millionen Vollzeitbeschäftigten

Für das Jahr 2025 liegen Angaben zu knapp 21,63 Millionen sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten vor.

Da Arbeitgeber Entgelte nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze an die Sozialversicherung melden, bildet der Entgeltatlas sehr hohe Einkommen nicht vollständig ab. Spitzengehälter fallen deshalb in der Statistik häufig niedriger aus, als sie tatsächlich sind. Für mittlere und niedrigere Einkommen liefert der Entgeltatlas dagegen eine belastbare Datengrundlage.

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Mediangehalt liegt bei 4.217 Euro

Im Gegensatz zum Durchschnittsgehalt, bei dem alle Einkommen addiert und durch die Zahl der Beschäftigten geteilt werden, wird der Median nicht durch besonders hohe oder niedrige Einzelgehälter verzerrt. Er vermittelt daher ein realistischeres Bild dessen, was Beschäftigte typischerweise verdienen.

Im Jahr 2025 lag das monatliche Mediangehalt in Deutschland bei 4.217 Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Anstieg um 204 Euro beziehungsweise 5,1 Prozent (VersicherungsJournal 23.7.2025).

Versicherungs- und Finanzdienstleistungen mit dem höchsten Gehalt

Darüber hinaus zeigen die Tabellen der Bundesagentur, wie hoch das Mediangehalt in einzelnen Wirtschaftszweigen ausfällt (klassifiziert nach WZ 2008). Finanz- und Versicherungsdienstleistungen werden dabei gemeinsam erfasst, so dass keine separaten Daten nur für das Versicherungsgewerbe ausgewiesen werden.

Im Jahr 2025 waren die Finanz- und Versicherungsleistungen der Wirtschaftszweig mit dem höchsten Medianeinkommen. 6.140 Euro wurden hier monatlich gezahlt – und damit rund 4,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Auf dem zweiten Rang folgt die Informations- und Kommunikationsbranche mit 5.795 Euro, was ein Plus von 4,1 Prozent innerhalb eines Jahres bedeutet.

Auf dem dritten Rang folgt der Bereich Immobilien sowie freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen mit einem Medianentgelt von 5.018 Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 208 Euro beziehungsweise 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. An der Spitze gab es keine Veränderung: Die drei bestplatzierten Wirtschaftszweige bildeten bereits 2024 die Spitzengruppe.

Auf Rang vier folgt der Bereich Bergbau, Energie- und Wasserversorgung sowie Entsorgungswirtschaft mit einem Medianentgelt von 4.973 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Zuwachs von 241 Euro beziehungsweise 5,1 Prozent. Den fünften Platz belegen die Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie mit 4.891 Euro. Hier fiel der Anstieg mit 3,5 Prozent geringer aus.

In welchen Wirtschaftszweigen das niedrigste Medianeinkommen erzielt wird

Am unteren Ende der Einkommensskala steht die Arbeitnehmerüberlassung (Leiharbeit) mit einem Medianentgelt von 2.623 Euro monatlich. Die niedrigen Werte in der Arbeitnehmerüberlassung hängen auch mit der Struktur der Beschäftigung zusammen: In diesem Bereich arbeiten überdurchschnittlich viele Beschäftigte in Helfer- und einfacheren Tätigkeiten.

Ebenfalls niedrige Medianentgelte werden im Gastgewerbe mit 2.727 Euro sowie in der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei mit 2.940 Euro erzielt. Nur in diesen drei Wirtschaftszweigen liegt der Median unter 3.000 Euro.

Wie sich die Entgelte entwickelt haben

Die Entgelte in der Finanz- und Versicherungsbranche sind seit 2018 kontinuierlich gestiegen. Das Medianentgelt stieg von 4.951 Euro auf 6.140 Euro und damit um 1.189 Euro beziehungsweise 24 Prozent. Der durchschnittliche jährliche Anstieg (vereinfacht über sieben Jahre von 2018 bis 2025 gerechnet) liegt bei etwa 3,1 Prozent pro Jahr.

Zum Vergleich: Über alle Wirtschaftszweige hinweg stieg das Medianentgelt zwischen 2018 und 2025 von 3.304 Euro auf 4.217 Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 913 Euro beziehungsweise 27,6 Prozent.

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