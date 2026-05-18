Unternehmensnachfolge: Nur mit Steuerberater
18.5.2026 (€) - Die meisten Versicherungsmakler firmieren als Einzelunternehmer. Doch spätestens, wenn die Frage der Nachfolge ansteht, kann es sinnvoll sein, über andere rechtliche Konstruktionen nachzudenken. Das zeigt das Beispiel der Hagen & Kruse GmbH & Co. KG.
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