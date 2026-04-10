Versicherungsgewerbe: Wo die meisten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten

10.4.2026 – Die Rangliste der Bundesländer mit den meisten Versicherungsmitarbeitern wird auch zum Stichtag 30. Juni 2025 von Nordrhein-Westfalen angeführt. Dahinter folgen unverändert Bayern und Baden-Württemberg. Nur in vier Ländern (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Saarland und Berlin) gab es Personalabbau. Die größten Steigerungen standen für Nordrhein-Westfalen (in absoluten Zahlen) beziehungsweise Niedersachsen (prozentual) zu Buche.

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Im vergangenen Jahr ist die Gesamtzahl der Mitarbeiter in den Versicherungsunternehmen nach der aktuellen Erhebung des Arbeitgeberverbands der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) zum sechsten Mal in Folge gestiegen.

Mit 215.600 wurden 3.400 Personen mehr gezählt (plus 1,6 Prozent) als vor Jahresfrist (VersicherungsJournal 16.3.2026). Seinerzeit hatte es mit 2,6 Prozent den stärksten Anstieg seit der Wiedervereinigung Mitte der 1990er-Jahre gegeben (20.3.2025).

Die Zahlen beziehen sich laut Arbeitgeberverband auf die Angestellten des Innen- und Außendienstes in den Unternehmen der Individualversicherung. Nicht mitgezählt wurden den Angaben zufolge Personen in passiver Altersteilzeit und freigestellte Mitarbeiter mit Bezügen.

Kein Beschäftigungsrückgang im Versicherungsgewerbe

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse bei Erst- und Rückversicherern sowie im Versicherungsvermittlergewerbe zusammengerechnet ging nach vielen Verlustjahren damit erst zum zweiten Mal nicht weiter zurück.

Dies zeigen weitere vom Arbeitgeberverband veröffentlichte Daten, die auf einer Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit für den AGV basieren. Demnach hatte die Branche zum Stichtag 30. Juni 2025 bundesweit 306.820 angestellte Mitarbeiter. Das sind 8.340 Personen beziehungsweise 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, als die Kurve minimal stärker nach oben gezeigt hatte (25.4.2025).

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Gewinner und Verlierer nach Bundesländern

Lediglich vier Bundesländer konnten nicht an der positiven Gesamtentwicklung teilhaben. So wurden unter dem Strich in Mecklenburg-Vorpommern 20, in Brandenburg und im Saarland 40 sowie in Berlin 60 Stellen abgebaut.

Die Rangliste der „Gewinner“ führt nach absoluten Zahlen Nordrhein-Westfalen an mit einem Plus von 2.350 Versicherungsmitarbeitern (plus 3,1 Prozent). Dahinter folgen Baden-Württemberg (plus 1.670 Beschäftigte beziehungsweise plus 4,7 Prozent), Niedersachsen (plus 1.440 Personen beziehungsweise plus 5,3 Prozent) und Bayern (plus 1.430 Mitarbeiter beziehungsweise plus 2,4 Prozent).

Konkrete Hintergründe zu den vergleichsweise deutlichen Veränderungen nannte der AGV nicht. In der Vergangenheit hatte der Verband größere Verschiebungen auf Standortwechsel von größeren Mitgliedsunternehmen (17.3.2021) oder auch Umschlüsselungen bei der Meldung an die Sozialversicherung (19.3.2018) zurückgeführt.

Die meisten Versicherungsmitarbeiter in Nordrhein-Westfalen

Den AGV-Daten zufolge entfielen zum Stichtag 30. Juni 2025 auf Nordrhein-Westfalen mit 79.340 die meisten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Dies ist wenig verwunderlich, da vier der zwölf größten – und wachstumsstarken – Standorte (17.3.2026) in diesem Bundesland beheimatet sind.

Dahinter folgt mit über 62.000 Assekuranzbeschäftigten Bayern, in dessen Einzugsbereich sowohl die „Versicherungshauptstadt“ München (inklusive Unterföhring) als auch Nürnberg (elfgrößter Standort) und Coburg (Position 13) gehören.

Auf den Plätzen drei bis fünf liegen Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen. Für diese werden in der Statistik zwischen etwa 37.000 und 28.600 Angestellte im Versicherungsgewerbe ausgewiesen. Dahinter folgen Hamburg mit rund 18.500 Versicherungsmitarbeitern und Berlin (knapp 10.150).

In der Rangliste gab es wie vor Jahresfrist keine Veränderungen. Zwei Jahre zuvor war Mecklenburg-Vorpommern an Thüringen vorbeigezogen auf Rang 15 (28.3.2024).

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