Versicherungsmitarbeiter werden im Schnitt wieder jünger

15.6.2026 – Aktuelle Zahlen des Arbeitgeberverbandes belegen erneut, dass der demografische Trend vor der Versicherungsbranche nicht haltmacht. Angesichts der „Urnenform“ der Alterspyramide stellt sich die Frage nach der Vergreisung in der Belegschaft. Das Durchschnittsalter ist seit 2015 um fast ein Jahr auf 44,0 Jahre gestiegen. Allerdings zeigte die Kurve zuletzt erstmals seit Langem wieder nach unten. Die Angestellten im Außendienst sind jünger als die im Innendienst und die weiblichen Mitarbeiter jünger als die männlichen.

---------AdvertisingPlace---------

Zum Jahresende 2025 waren in der deutschen Versicherungswirtschaft 215.600 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Innen- oder angestellten Außendienst oder als Auszubildende beschäftigt. Dies gab der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) im Frühjahr bekannt.

Das sind 3.400 Personen beziehungsweise 1,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dabei erhöhte sich neben der Zahl der Innendienstler und der Azubis erst zum dritten Mal nach zuvor 14 Rückgängen auch wieder die Zahl der Außendienstler (VersicherungsJournal 16.3.2026).

Versicherungsangestellte sind im Schnitt mehr als 44 Jahre alt

In der jetzt veröffentlichten Broschüre „Sozialstatistische Daten 2025“ macht der Arbeitgeberverband unter anderem auch detaillierte Angaben zur Altersstruktur der Versicherungsangestellten. Das Durchschnittsalter liegt demnach insgesamt bei 44,0 Jahren.

Erstmals seit vielen Jahren fiel das Durchschnittsalter damit niedriger aus als ein Jahr zuvor. Zwischen 2021 und 2024 war es von 43,9 auf 44,2 Jahre gestiegen (11.6.2024, 14.6.2021). Zum Vergleich: 2012 waren die Innen- und Außendienstler inklusive der Auszubildenden zu 2012 im Schnitt 42,0 Jahre alt.

Dabei sind die Frauen etwa einen Monat jünger als der Durchschnitt, die Männer etwa einen Monat älter. Seit 2011 haben die weiblichen Angestellten altersmäßig aufgeholt, seinerzeit waren sie noch beinahe ein Jahr jünger als die Gesamtheit aller Beschäftigten. Die männlichen lagen seinerzeit vom Durchschnittsalter her noch fast ein Jahr über dem Schnitt.

---------AdvertisingPlace---------

Jeder 15. Beschäftigte über 61 Jahre alt

Den Daten zufolge ist erneut mehr als jeder Zwölfte (Vorjahre: jeder 15.; jeder 17.; jeder 18.; jeder 20.) mindestens 61 Jahre alt. Der Anteil bei den Mitarbeitern weicht dabei um über einen Prozentpunkt nach oben ab. Die Mitarbeiterinnen liegen um gut einen Prozentpunkt unter dem Schnitt.

2012 war erst etwa jede(r) 50. Angestellte mindestens 61 Jahre alt. Bei den weiblichen Beschäftigten traf dies nur auf rund jede 80. Person zu, bei den Männern auf mehr als jede 40.

(Bild: AGV)

Alterspyramide der Außendienstler

Wie die Alterspyramide der Außendienstler zeigt, ist insbesondere der altersmäßige Mittelbau in die Jahre gekommen. Die stärksten Altersjahrgänge bei den Männern sind nun diejenigen ab 51 Jahren. Vor einem Jahrzehnt traf dies auf die 41- bis 55-Jährigen zu.

Mittlerweile ist mehr als jeder zehnte (2024: gut jeder elfte; 2023: fast jeder elfte; 2022: jeder 13.) Beschäftigte 61 Jahre oder älter. Dabei ist der Anteil der Herren in dieser Altersgruppe mit mehr als einem Neuntel (Vorjahre: Zehntel; Elftel; Zwölftel) überdurchschnittlich und derjenige der Damen mit fast einem Zwölftel (Dreizehntel; Vierzehntel; Sechzehntel) deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt.

Dies war auch 2011 nicht anders. Allerdings gehörte seinerzeit insgesamt nur etwa jede 29. angestellte Person zu den „Senioren“.

Überraschung bei den jungen angestellten Außendienstlern

Überraschenderweise zugenommen hat seit 2015 der Anteil der höchstens 25 Jahre alten Beschäftigten im angestellten Außendienst, und zwar von 5,4 auf 7,2 Prozent. Allerdings zeigt die Kurve im vergangenen Jahr um 0,2 Prozentpunkte nach unten. Hier reduzierte sich der Anteil bei den männlichen Angestellten von 6,4 auf 6,0 Prozent, während es bei den weiblichen von 7,4 auf 9,6 Prozent aufwärts ging.

Aktuell sind geschlechterübergreifend fast 40 Prozent der Beschäftigten älter als 50 Jahre, 2012 war es erst gut ein Viertel. Bei den Männern ist der Anteil um elf Prozentpunkte auf über 41 Prozent gestiegen.

Bei den Frauen ging es von 22,9 auf 30,7 Prozent nach oben. Das aktuelle Durchschnittsalter wird mit 44,7 Jahren (Herren: 45,5; Damen: 42,3) angegeben. Das ist jeweils ein gutes Jahr mehr als noch 2012.

(Bild: AGV)

Auch der Innendienst ist in die Jahre gekommen

Noch höher liegt mit 45,4 Jahren (Vorjahr: 45,3) das Durchschnittsalter der im Innendienst Beschäftigten (ohne Auszubildende). Innendienstler sind im Schnitt sogar fast 45,6 Jahre alt, Innendienstlerinnen 45,2 Jahre.

Der Anteil der über 61-jährigen Angestellten hat sich seit 2011 auf 8,7 Prozent fast versechsfacht. Auch in diesem Betätigungsfeld ist der Anteil der männlichen Beschäftigten in diesem Alter mit 10,0 Prozent deutlich höher ausgeprägt als derjenige der weiblichen mit 7,6 Prozent.

(Bild: AGV)

Wie bei den angestellten Außendienstlern hat auch im Innendienst der Anteil der Mitarbeitenden bis zum Alter von 25 Jahren zugenommen, und zwar von 4,7 auf 5,1 Prozent binnen Jahresfrist. Im Vergleich zu 2015 zeigte die Kurve um ein halbes Jahr nach oben. Dies ist vor allem auf die Entwicklung bei den Männern zurückzuführen.

---------AdvertisingPlace---------