Warum viele Versicherer und Banken Azubi-Plätze nicht besetzen können

30.7.2026 – Der Anteil der Branchenunternehmen, die Probleme bei der Nachwuchsgewinnung haben, ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Als größtes Besetzungshindernis nennen die Betriebe branchenübergreifend die mangelnde Eignung der Bewerber. In der Assekuranz waren 2025 laut AGV 11.700 Auszubildende beschäftigt.

41 Prozent aller Versicherer und Banken konnten im Jahr 2025 nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Das zeigt die Ausbildungsumfrage 2026 der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), für die branchenübergreifend rund 14.000 Unternehmen befragt wurden. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Anteil der betroffenen Versicherer und Banken damit um vier Prozentpunkte.

Beim Ausbildungsangebot zeigt sich eine leichte Entspannung. Der Saldo der Versicherer und Banken, die ihre Ausbildungsplätze ausweiten beziehungsweise reduzieren wollen, verbesserte sich von minus 14 im Jahr 2024 auf minus zwei Punkte im Jahr 2025. Ein negativer Wert zeigt, dass mehr Betriebe Ausbildungsplätze streichen als zusätzliche schaffen wollen.

Jeder zweite Betrieb konnte nicht alle Ausbildungsplätze besetzen

Branchenübergreifend konnte rund jeder zweite Betrieb im Jahr 2025 nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Seit 2015 ist der Anteil der Betriebe mit Besetzungsproblemen von 31 Prozent auf 49 Prozent gestiegen – also um deutlich mehr als die Hälfte.

Am höchsten ist der Anteil der Unternehmen mit Besetzungsproblemen in der Industrie (59 Prozent) und bei Transport und Logistik (55 Prozent).

Anteil Betriebe unbesetzte Ausbildungsstellen (Bild: DIHK)
(Bild: DIHK)

Fehlende Eignung als größtes Besetzungshindernis

Als größtes Besetzungshindernis nennen die Unternehmen branchenübergreifend die mangelnde Eignung der Bewerber. 65 Prozent sehen darin das Hauptproblem. Auf Passungsprobleme deutet zudem hin, dass knapp jeder vierte Betrieb das Ausbildungsverhältnis noch während der Probezeit wieder beendet. 24 Prozent der Unternehmen berichten außerdem, dass sie überhaupt keine Bewerbungen erhalten.

Gründe für die Nichtbesetzung (Bild: DIHK)

2025 waren in den Versicherungsunternehmen laut Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) 11.700 Auszubildende beschäftigt. Ihr Anteil an allen Beschäftigten lag mit 5,4 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres. Hinzu kamen 2.680 Azubis in den Versicherungsagenturen. Damit lag die Azubi-Quote branchenweit bei 6,6 Prozent – dem höchsten Wert seit 2015.

Mirko Wenig

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