Was in typischen Versicherungsberufen verdient wird

9.7.2026 – In der Versicherungsbranche werden überdurchschnittlich hohe Gehälter gezahlt. Daten der Bewertungsplattform Kununu geben einen Einblick, welche Bruttojahresgehälter für typische Berufe in der Branche erzielt werden.

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Die Bewertungsplattform Kununu GmbH hat dem VersicherungsJournal auf Anfrage Daten zu den Gehältern typischer Berufe in der Versicherungsbranche zur Verfügung gestellt – Tätigkeiten, die innerhalb der Branche häufig vertreten sind. Dabei wird zum Beispiel gefragt: „Was verdient ein Sachbearbeiter bei einem Versicherer?“

Diese Daten wurden über Gehälter wurden erhoben

Die Beschäftigten sollten dabei ihr Gehalt selbst einschätzen. Für die meisten Berufe liegen mehr als 600 Angaben vor, für Underwriter sogar mehr als 1.100 und für Kaufleute für Versicherungen und Finanzen 7.774 Angaben. Zwar ist die Erhebung nicht repräsentativ, aufgrund der hohen Zahl an Meldungen bietet sie aber eine ungefähre Orientierung über das Gehaltsniveau.

Die Daten wurden zum Stichtag 8. Juli 2026 erhoben und reichen bis zum 8. Juli 2022 zurück. Bei der vorjährigen Auswertung (VersicherungsJournal 15.7.2025) war entsprechend der Zeitraum vom 12. Juni 2021 bis zum 12. Juni 2025 erfasst.

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Durchschnittliches Bruttojahresgehalt in Versicherungsbranche hoch

Das angegebene Durchschnittsgehalt zeigt den rechnerischen Mittelwert aller gemeldeten Bruttojahresgehälter in diesem Berufsfeld innerhalb der Branche – jeweils bezogen auf eine Vollzeittätigkeit. Den Angaben lasse sich jedoch nicht entnehmen, welche Sonderzahlungen hier mit einfließen oder nicht, wie Kununu auf Nachfrage mitteilt.

Um Verzerrungen durch besonders hohe oder niedrige Gehälter zu vermeiden, berücksichtigt das Portal ausschließlich Angaben innerhalb eines zuvor definierten Gehaltsbandes.

Laut dem „Gehaltscheck 2026“ ist die Versicherungsbranche mit 62.636 Euro die Branche mit dem zweithöchsten Jahresbruttogehalt und muss sich nur den Banken geschlagen geben. Dieser Wert bezieht sich allerdings ausschließlich auf das Jahr 2025 (13.1.2026). Das Einstiegsgehalt der Branche für Beschäftigte mit einem Jahr Berufserfahrung lag bei 51.094 Euro (26.1.2026).

Produktverantwortung zahlt sich aus

Das höchste Gehalt der ausgewiesenen Berufe erzielen im Versicherungsgewerbe sogenannte Product Owner mit rund 82.401 Euro Jahresbrutto beziehungsweise 6.867 Euro monatlich. Gegenüber der Vorjahresauswertung liegt der Durchschnitt um 1.601 Euro höher. Aufgrund der sich teils überlappenden Vierjahreszeiträume lässt sich daraus jedoch keine entsprechende Gehaltsentwicklung ableiten.

Gemeint sind mit „Product Ownern“ Fachkräfte, die an der Entwicklung neuer Versicherungsprodukte beteiligt sind, verschiedene Abteilungen koordinieren und als Schnittstelle zwischen Fachbereichen, IT und Vertrieb agieren.

Dahinter platzieren sich Key-Account-Manager mit 80.695 Euro Jahresbrutto beziehungsweise rund 6725 Euro im Monat (+1,2 Prozent). Sie betreuen wichtige Firmenkunden, entwickeln individuelle Versicherungslösungen und pflegen langfristige Geschäftsbeziehungen.

Das dritthöchste Gehalt erzielen Risikomanager mit 79.629 Euro jährlich beziehungsweise 6.636 Euro im Monat. Laut Kununu sind sie dafür zuständig, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen, Risiken zu bewerten und Strategien zu ihrer Absicherung oder Vermeidung zu entwickeln, etwa in Bereichen wie Kapitalanlage, Cybersecurity oder Produktgestaltung.

Angestellte Versicherungsvertreter im hinteren Mittelfeld

Dahinter folgen Aktuare mit einem durchschnittlichen Jahresbrutto von 78.734 Euro beziehungsweise 6.561 Euro im Monat sowie Underwriter mit 73.199 Euro im Jahr beziehungsweise knapp 6.100 Euro monatlich. Die Werte sind gegenüber der Vorjahresauswertung nahezu unverändert.

Eine deutliche Gehaltslücke zeigt sich bereits bei den angestellten Versicherungsvertretern. Sie erzielen ein durchschnittliches Jahresbrutto von 62.830 Euro beziehungsweise rund 5.236 Euro im Monat. Das sind monatlich rund 1.631 Euro weniger als bei den Product Ownern.

Ob variable Vergütungsbestandteile wie Provisionen in allen Gehaltsmeldungen der Vertreter gleichermaßen berücksichtigt sind, lässt sich aus den Daten allerdings nicht ableiten.

Dahinter folgen sogenannte Claims-Manager mit etwa 60.556 Euro jährlich – Innendienstmitarbeiter, die die Schadenbearbeitung betreuen und für die Abwicklung von Schäden zuständig sind. Sachbearbeiter im Innendienst verdienen durchschnittlich 51.642 Euro jährlich, das entspricht rund 4.303 Euro im Monat.

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen verdienen 50.790 Euro jährlich

Gesondert weist Kununu zudem den Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen“ aus. Die Beschäftigten erzielen nach den Angaben durchschnittlich 50.790 Euro brutto im Jahr beziehungsweise rund 4.233 Euro im Monat.

Da Absolventen dieses Ausbildungsberufs in ganz unterschiedlichen Tätigkeiten arbeiten, überschneidet sich diese Kategorie allerdings auch mit den zuvor genannten Berufsgruppen.

Wovon das Gehalt noch abhängt

Auch wenn die Zahlen zum Durchschnittsgehalt eine Tendenz aufzeigen, sind sie nur eingeschränkt aussagekräftig. Denn aus den reinen Durchschnittswerten gehen keine weiteren Merkmale der betroffenen Personen hervor.

So hängt das Bruttojahresgehalt unter anderem von der Berufserfahrung beziehungsweise den Jahren der Betriebszugehörigkeit, dem Geschlecht, der Personalverantwortung sowie der Qualifikation der Beschäftigten ab. Darüber hinaus variiert das durchschnittliche Bruttogehalt auch stark nach Unternehmensgröße und Region.

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