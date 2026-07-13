Wie Vermittlerbetriebe für Nachwuchskräfte attraktiver werden

13.7.2026 – Warum langfristige Entwicklung heute wichtiger ist als die reine Gewinnung neuer Talente, erklärt Personalcoach Katarina Schmitz in ihrem Beitrag. Im Aufbau und in der Begleitung neuer Fachkräfte liegt aus Praktiker-Sicht eine der wichtigsten Aufgaben für den Vertrieb.

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Immer mehr Vermittlerbetriebe investieren Zeit und Energie in die Gewinnung neuer Nachwuchskräfte. Gleichzeitig zeigt sich in der Praxis: Entscheidend ist heute nicht nur, junge Menschen für den Beruf zu begeistern, sondern sie auch langfristig zu entwickeln und zu halten. Genau darin liegt eine der zentralen Zukunftsaufgaben des Versicherungsvertriebs.

Gute Nachwuchsgewinnung endet nicht mit der Vertragsunterschrift

Viele Nachwuchskräfte starten motiviert in ihre Ausbildung oder ihren Beruf. Ob diese Motivation erhalten bleibt, entscheidet sich jedoch häufig in den ersten Monaten. In dieser Phase benötigen junge Menschen vor allem:

Orientierung,

klare Strukturen,

regelmäßiges Feedback und

eine verlässliche Begleitung.

Gerade hier zeigt sich in der Praxis immer wieder: Einzelne Seminare oder kurze Schulungsphasen reichen häufig nicht aus. Nachwuchskräfte entwickeln Sicherheit vor allem dann, wenn sie das Gelernte Schritt für Schritt im Vertriebsalltag anwenden können und dabei kontinuierlich begleitet werden.

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Entwicklung schafft Bindung

Katarina Schmitz (Bild: privat)

Menschen bleiben selten wegen Produkten oder Prozessen. Sie bleiben dort, wo sie sich entwickeln können, Wertschätzung erfahren und eine Perspektive für ihre Zukunft erkennen.

Gerade in den ersten Monaten entscheidet sich häufig, ob Unsicherheit zu Wachstum oder zu Frustration wird.

Deshalb wird die Qualität der Einarbeitung und Begleitung zunehmend zu einem entscheidenden Faktor für die langfristige Bindung neuer Mitarbeiter.

Wo Vermittlerbetriebe konkret ansetzen können

Viele Betriebe investieren heute viel Energie in die Gewinnung neuer Mitarbeiter.

Weniger Aufmerksamkeit erhält häufig die Frage, wie diese Menschen anschließend erfolgreich und konsequent eingearbeitet werden. Dabei können bereits einfache Maßnahmen einen großen Unterschied machen:

ein strukturierter Einarbeitungsplan,

feste Feedbackgespräche,

regelmäßige Praxisbegleitung,

klare Entwicklungsschritte und

früh übertragene Verantwortung.

So entsteht Orientierung, Sicherheit und Schritt für Schritt die notwendige Selbstständigkeit im Berufsalltag.

Nachwuchsprogramme als Zukunftsinvestition

Immer mehr Unternehmen erkennen, wie wichtig langfristige Entwicklungsprogramme geworden sind. Dabei geht es nicht nur um fachliches Wissen, sondern ebenso um:

Eigenverantwortung,

unternehmerisches Denken,

Kommunikation,

Spezialisierung und

persönliche Entwicklung.

Entwicklung sollte dabei nicht erst beginnen, wenn Herausforderungen auftreten, sondern von Anfang an ein fester Bestandteil des Onboardings sein.

Ein weiterer Aspekt gewinnt zunehmend an Bedeutung: die Nachfolgeplanung. Dort, wo Nachwuchskräfte frühzeitig aufgebaut, begleitet und entwickelt werden, entstehen langfristig auch potenzielle Nachfolger für Vermittlerbetriebe. Nachwuchsgewinnung und Nachfolgeplanung lassen sich deshalb kaum voneinander trennen.

Fazit

Der Versicherungsvertrieb bietet jungen Menschen auch künftig hervorragende Chancen. Entscheidend wird jedoch sein, ob Vermittlerbetriebe bereit sind,

Entwicklung langfristig zu begleiten,

jungen Menschen echte Perspektiven aufzuzeigen,

Verantwortung schrittweise zu übertragen und

Wachstum bewusst zu fördern.

Denn die Zukunft des Versicherungsvertriebs entscheidet sich nicht allein daran, wie viele Nachwuchskräfte gewonnen werden. Entscheidend wird sein, wie gut es gelingt, sie langfristig zu entwickeln, zu begleiten und für den Beruf zu begeistern.

Die vorangegangenen Beiträge der Serie zu Nachwuchskräften im Versicherungsvertrieb haben gezeigt, wie eng Nachwuchsgewinnung, Entwicklung und langfristige Begleitung miteinander verbunden sind (VersicherungsJournal 18.5.2026, 29.5.2026, 15.6.2026, 24.6.2026).

Lesetipp: „Erfolgreiche Kundengespräche im Versicherungsvertrieb – Praxisleitfaden für Struktur, Klarheit und Abschluss in der Beratung“ In der Vertriebspraxis kann man häufig erleben, dass umfangreiches Fachwissen vermittelt wird, während die Frage der konkreten Umsetzung im Kundengespräch zu kurz kommt. Viele gehen davon aus, erst dann erfolgreich beraten zu können, wenn sie „alles wissen“. Diese Annahme ist eine Illusion. Kaum eine Branche ist fachlich so vielfältig wie die Versicherungswirtschaft. Aber alles zu wissen, ist nicht nur unrealistisch, sondern für gute Beratung auch nicht notwendig. Doch was macht eine gute Beratung aus und warum gibt es so viele wirkungslose Kundengespräche? Das neue Dossier des VersicherungsJournals setzt genau an dieser Stelle an. Es betrachtet Kundengespräche nicht aus der Perspektive von Technik oder Methodik, sondern aus der Perspektive von Wirkung. Nähere Informationen und Bestellmöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung.

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