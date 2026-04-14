An diese Autoversicherer liefern Makler das meiste Geschäft

14.4.2026 – Die mit Abstand größten Geschäftsanteile im Kraftfahrtgeschäft mit Privatkunden erzielt im Versicherungsmaklermarkt die VHV. Dahinter folgen die R+V-Gruppe und die Itzehoer vor der Allianz und der Axa. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2026“.

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Nach der Premiere vor fünf Jahren (VersicherungsJournal 7.4.2021) hat die BBG Betriebsberatungs GmbH erneut die Bedeutung der Produktgeber in der Kraftfahrtversicherung im Versicherungsmaklermarkt untersucht.

Grundlage der Asscompact-„Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2026“ ist eine Anfang Februar durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 275 Personen angegeben.

Methodik der Asscompact-Studie

Rund 86 Prozent der Befragten waren männlich, etwa 14 Prozent weiblich. Sie haben 30,3 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 58,4 Jahren und wollen im Schnitt mit 68 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Fast vier von zehn Interviewten gaben an, mindestens bis zum Erreichen des 70. Lebensjahres arbeiten zu wollen.

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

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VHV vor R+V-Gruppe

Im Privatkundensegment ist und bleibt die VHV Allgemeine Versicherung AG der eindeutige Favorit der unabhängigen Vermittler. Die Hannoveraner kommen weiterhin (VersicherungsJournal 2.4.2025, 3.4.2024) auf einen rund doppelt so hohen Geschäftsanteil wie die ärgsten Verfolger, auch wenn sich der Vorsprung erneut verringert hat.

Den Silberrang verteidigte die R+V-Gruppe (inklusive Kravag Versicherungen) vor der Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG.

Allianz vor Axa auf Platz vier

Die Positionen vier und fünf belegen weiterhin die Allianz Versicherungs-AG und die Axa Versicherung AG. Erstere konnte nach einer Verdopplung des relativen Anteils vor zwei Jahren erneut um ein knappes weiteres Drittel zulegen. Die Kölner, die vor vier Jahren noch Platz drei belegt hatten (5.4.2022), bauten ihren relativen Anteil nach einer leichten Steigerung vor Jahresfrist um über ein Drittel aus.

Dahinter folgen in umgekehrter Reihenfolge zum Vorjahr die Verti Versicherung AG und die Württembergische Versicherung AG. Obwohl beide leicht auf den Spitzenreiter aufholten, fällt ihr relativer Geschäftsanteil jeweils nur etwa ein Zehntel so groß aus wie derjenige der VHV.

Die Positionen acht und neun belegen unverändert die Versicherungskammer Bayern (VKB) und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG. An zehnter Stelle findet sich die HDI Versicherung AG wieder, die die Alte Leipziger Versicherung AG aus der Top Ten verdrängte.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Im Rahmen der Untersuchung wurde auch der Stellenwert dieses Geschäftsfelds aus Vermittlersicht ermittelt (14.4.2026). Die 236-seitige „Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2026“ enthält zudem Analysen zur Vermittlerzufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft.

Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur Autoversicherung

Die VHV und die R+V-Gruppe schafften es auch in der Neugeschäftsrangliste im Privatkundensegment der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG auf das Siegerpodest. In der Qualitäts- wie auch Neugeschäftswertung der Vema-Makler belegt die Itzehoer die Spitzenposition (14.6.2024).

Die Leistungsregulierung in dieser Sparte aus Verbrauchersicht hat Anfang des Jahres die Servicevalue GmbH unter die Lupe genommen (8.1.2026). Im März haben die Kölner Marktforscher untersucht, von welchen Autoversicherern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen (6.3.2026). Im vergangenen Oktober hat Servicevalue die kundenorientiertesten Anbieter ermittelt (1.10.2025).

Die Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG hat im vergangenen Jahr im Rahmen der Studie „Kundenbefragung: Kfz-Versicherer 2025“ neben der Kundenzufriedenheit (4.8.2026), der Weiterempfehlungsbereitschaft (20.8.2025) und den größten Ärgernissen (7.8.2025, 7.8.2025) auch das Wechselverhalten (14.8.2025) unter die Lupe genommen.

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