Angebot an Wohnimmobilien steigt um fast zwölf Prozent

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16.7.2026 – Aktuell stehen 11,7 Prozent mehr Wohnimmobilien zum Verkauf als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Das entspricht einem Plus von 32.855 Objekten. Diesen Vergleich hat der Immobilienmakler EXP Realty Germany GmbH auf der Datenbasis von Immobilienscout24.de errechnet. Insgesamt wurden 314.228 Wohnobjekte angeboten.

Am stärksten stieg das Angebot in Schleswig-Holstein mit einem Plus von 28,3 Prozent. Es folgen Hamburg (plus 24,8 Prozent) und Berlin (plus 23,3 Prozent). Über dem Durchschnitt lagen auch die Bundesländer Bayern (plus 19,5 Prozent), Hessen (plus 17,2 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (plus 17,0 Prozent), Niedersachsen (plus 13,2 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (plus 11,6 Prozent).

Baden-Württemberg verzeichnete ein Plus von 11,0 Prozent, Bremen von 9,0 Prozent, das Saarland von 8,7 Prozent und Brandenburg von 0,1 Prozent. Rückläufig war das Angebot dagegen in Thüringen (minus 24,7 Prozent), Sachsen-Anhalt (minus 11,7 Prozent) und Sachsen (minus 3,6 Prozent).

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