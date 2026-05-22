Auf diese bKV-Anbieter setzen Versicherungsmakler

22.5.2026 – Die Allianz ist und bleibt der Favorit der Makler beim Vermitteln von betrieblichen Krankenversicherungen. Dies zeigen die Asscompact Trends I/2026. Dahinter folgt weiterhin die Hallesche vor neuerdings der Continentalen.

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Zwischen 2015 und 2025 hat sich die Zahl der Unternehmen, die ihren Mitarbeitern eine zusätzliche Absicherung über die betriebliche Krankenversicherung (bKV) anbieten, auf rund 6.600 mehr als verzehnfacht.

Nach ebenfalls vorläufigen Angaben des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) stieg die Zahl der über den Betrieb versicherten Arbeitnehmer ebenfalls deutlich, wenn auch nicht ganz so stark. Sie verfünffachte sich im Beobachtungszeitraum auf über 2,8 Millionen Personen (VersicherungsJournal 4.2.2026).

Betriebliche Krankenversicherung im Maklervertrieb immer wichtiger

Im Versicherungsmaklermarkt scheint das Geschäftsfeld immer mehr anzukommen. Einen Beleg dafür bietet die im Februar erschienene Asscompact-„Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2026“. Grundlage der Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH ist eine Befragung von netto 260 Vermittlern (6.2.2026, 10.2.2026)

91,1 Prozent der Interviewten gaben an, dass das Geschäftsfeld bKV ganz allgemein immer wichtiger wird. Immerhin 73,8 Prozent erwarten eine steigende Bedeutung für den eigenen Geschäftserfolg.

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256 Versicherungsvermittler gaben Auskunft

Welche Produktgeber zu den Favoriten der Makler gehören, ermittelt die BBG regelmäßig im Rahmen der Studienreihe Asscompact Trends. Diese wird im Quartalsrhythmus erstellt und beruht ebenfalls auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Vermittlern zu diversen Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 256 Personen angegeben.

Durchgeführt wurde die Befragung im Januar 2026. Knapp 90 Prozent der Teilnehmer sind männlich und etwa zehn Prozent weiblich. Sie sind im Schnitt 58,5 Jahre alt, wobei weit über drei Viertel die 50 Jahre bereits überschritten haben. Fast die Hälfte ist über 60 Jahre alt. Andererseits ist nur jeder Dreizehnte 40 Jahre oder jünger. Der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt bei etwa einem Dreißigstel.

Die Interviewten haben im Mittel 30,7 Jahre Branchenerfahrung und wollen im Schnitt mit 67,8 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Mehr als ein Drittel plant sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

Im Rahmen der Untersuchung sollten die Teilnehmer unter anderem den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in etwa 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen. Dabei können die Vermittler über ein Drop-down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

Die beliebtesten bKV-Anbieter im Maklervertrieb

Im bKV-Segment sicherte sich die Allianz Private Krankenversicherungs-AG mit einem Anteil von fast einem Drittel den Spitzenplatz. Auf den Silberrang schaffte es die Hallesche Krankenversicherung a.G. Für sie votierte annähernd jeder fünfte Befragte.

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Continentale Krankenversicherung a.G. gegen die Nürnberger Krankenversicherung AG durch. Den geteilten fünften Platz belegen die Hansemerkur Krankenversicherung AG und die Signal Iduna Krankenversicherung a.G.

Auf der dreifach geteilten siebten Position finden sich die Barmenia Krankenversicherung AG, die Gothaer Krankenversicherung AG und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) wieder. Die sieben vorgenannten Akteure kamen auf Anteile zwischen gut sieben und knapp vier Prozent an den Favoritennennungen.

In den letzten Auflagen waren einige deutliche Veränderungen zu beobachten. So schob sich die Signal Iduna von Platz elf über sieben auf fünf aufwärts. Die Continentale machte sogar einen Sprung von elf auf drei.

Konstanz und Veränderungen beim Spitzenduo Allianz und Hallesche

Die Hallesche war lange Zeit unangefochtener Spitzenreiter und ließ zunächst in 16 von 17 Studienauflagen alle Wettbewerber hinter sich. Sie verlor den Spitzenplatz in der Auflage II/2024 an die Barmenia.

Die Wuppertaler, die in der Auflage IV/2020 an erster Stelle lagen, rutschten nach 16 Top-Drei-Platzierungen in Folge zuletzt über den fünften auf den aktuell nur noch siebten Platz ab.

Die Allianz war in der Auflage IV/2024 an den Wettbewerbern vorbei an die Spitze gezogen und verteidigte diese zum fünften Mal in Folge. Zuvor hatte sie etwa fünf Jahre lang quasi ein Abonnement auf die zweite Position. Nur einige wenige Male landete sie an dritter Stelle.

Der 173-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2026 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 bestellt werden.

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