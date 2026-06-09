Bafin rügt branchenweit Governance-Probleme der Versicherer

9.6.2026 – Nachdem Parlamentarier der Opposition im Bundestag Auskunft über die Kontrolle des Allianz-Konzerns verlangt haben, treten grundsätzliche Mängel bei vielen Gesellschaften zutage. Betroffen sind insbesondere das unabhängige Risikocontrolling und die interne Revision, bei deren Prüfung 2025 in mehr als der Hälfte der Fälle Defizite beanstandet wurden. Das Bundesfinanzministerium gibt derweil nur wenige Informationen preis.

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Die Bundestagsfraktion Die Linke hat in einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung (Drucksache 21/5745; PDF; 206 KB) die staatliche Aufsicht über die Allianz SE kritisch hinterfragt. Denn die Holdinggesellschaft der Allianz-Gruppe ist zugleich als konzerninterner Rückversicherer tätig.

„Aufgrund ihrer Größe, Marktstellung und Verflechtung“ sei eine funktionierende Kontrolle des deutschen Versicherungsriesen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) auch für die Stabilität des Finanzsystems relevant, betonen die Abgeordneten.

Jedoch „werfen komplexe Konzernstrukturen, konzerninterne Rückversicherungsmodelle und die Bildung von Rückstellungen Fragen nach Transparenz, Verantwortlichkeit, tatsächlichem Risikotransfer und wirksamer Kontrolle auf“, heißt es von ihnen weiter.

Kontakte zwischen Allianz und dem BMF oder der Bafin

Konkret wollten die Parlamentarier von der Bundesregierung beispielsweise wissen, wie viele protokollierte Kontakte es seit 2020 zwischen Vertretern des Münchener Konzerns und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) oder der Bafin-Leitungsebene gegeben hat.

In diese Zeit fällt der Skandal um die Structured-Alpha-Fonds der Allianz Global Investors GmbH, zu denen es Rechtsstreitigkeiten gab (VersicherungsJournal 6.8.2021). Der Konzern verbuchte Verluste in Milliardenhöhe und eine US-Tochtergesellschaft bekannte sich des Betrugs schuldig (18.5.2022).

Welche Lehren die Bundesregierung und die Bafin hieraus für die Beaufsichtigung von Versicherungsgruppen gezogen haben, war ein weiterer der 23 Punkte in der Linken-Anfrage.

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Prüfungen, Beanstandungen, Anordnungen, Bußgelder

Des Weiteren hakten die Politiker nach, mit welchen Maßnahmen die Bafin in den vergangenen sechs Jahren versucht hat, ihre Anforderungen an große Versicherungsgruppen durchzusetzen. Damit erweiterten sie den inhaltlichen Schwerpunkt über die Allianz hinaus.

Eine detaillierte Übersicht forderten sie auch hinsichtlich aller Prüfungen, Beanstandungen, Anordnungen, Bußgeldentscheidungen oder sonstigen Maßnahmen der Bafin in relevanten Bereichen Compliance und Governance gegenüber Versicherungsunternehmen unter Bundesaufsicht.

Ebenso ging es um konkrete Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Angaben in den Meldungen oder Anzeigen der beaufsichtigten Versicherer auch verlässlich, vollständig und nachvollziehbar sind.

Gesetzliche Anforderungen an die Geschäftsorganisation

Michael Schrodi (Bild: Phototek)

Die elfseitige Antwort im Namen der Bundesregierung, die dem VersicherungsJournal vorliegt, stammt von Michael Schrodi (SPD), Parlamentarischer Staatssekretär im BMF. Er schreibt, dass die Bafin einen „aufsichtlichen Überprüfungsprozess entsprechend § 294 Absatz 5 VAG installiert“ habe.

„Dieser umfasst qualitative Informationen zur Geschäftsorganisation, zur gruppenweiten Steuerung und Überwachung sowie zum internen Kontrollsystem und den Schlüsselfunktionen“, so Schrodi. „Daraus werden risikoorientiert aufsichtliche Aktivitäten für einzelne Aufsichtsobjekte abgeleitet.“

Er betont: „Im prinzipienbasierten Aufsichtssystem besteht grundsätzlich eine Freiheit der Unternehmen zur Ausgestaltung ihrer Geschäftsorganisation.“ Hierbei achte die Bafin demnach darauf, dass die gesetzlichen Anforderungen an die Geschäftsorganisation eingehalten werden.

Regelmäßiger Austausch mit den großen Versicherern

Für den Austausch mit den großen Versicherungsgruppen hierzulande nutzt die Bafin demnach jährlich Prüfungen, die in den Jahren 2020 bis 2025 zwischen fünfmal (2021) und zwölfmal (2022 und 2024) stattgefunden haben. Daneben gab es zwischen 69 (2023) und 123 (2024) sogenannte „Aufsichtsbesuche und weitere Aufsichtskontakte“, teilt die Bundesregierung amtlich mit.

Eine detaillierte Liste aller BMF-Termine mit Verantwortlichen der Allianz sei Schrodi zwar „aufgrund fehlender Recherchierbarkeit, zum Beispiel wegen Personalwechseln“ heute nicht mehr möglich. Mit der Bafin-Führung habe es seit 2020 demnach jedoch mindestens zwischen drei (2025) und 13 (2021) „dienstliche Treffen und sonstige protokollierten Kontakte“ gegeben.

Branchenweit hat die Bafin im vorigen Jahr 69 örtliche Prüfungen durchgeführt und dabei bis zu vier Schlüsselfunktionen des jeweiligen Unternehmens überprüft und teilweise beanstandet:

„Unabhängige Risikocontrollingfunktion“ (20 Prüfungen; elf Beanstandungen; Beanstandungsquote: 55 Prozent),

„Versicherungsmathematische Funktion“ (vier Prüfungen; eine Beanstandung; 25 Prozent),

„Interne Revision“ (28 Prüfungen; 17 Beanstandungen; 61 Prozent) und

„Compliance“ (19 Prüfungen; sechs Beanstandungen; 32 Prozent).

Mängel in internen Kontroll- und Überwachungsstrukturen

Aaron Valent (Bild: Karl Reuter)

Die teilweise negativen Ergebnisse ihrer Kontrollen hat die Bafin erst seit Anfang 2025 systematisch auswertbar erfasst. Als „bemerkenswert“ kommentiert dies Aaron Valent, einer der Unterzeichner der Kleinen Anfrage, in einer Auswertung, die dem VersicherungsJournal vorliegt.

„Das wirft Zweifel an der Nachvollziehbarkeit früherer Aufsichtspraxis auf“, kritisiert der Linken-Politiker. Die Angaben der Bafin zu den vier Schlüsselfunktionen sind seiner Ansicht nach „besonders aufschlussreich“, weil sie in vielen Prüfungen eine Rolle spielen und oft beanstandet wurden.

Die erstmals für das vergangene Jahr konkret genannten Zahlen erteilter Rügen „zeigen deutlich, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt“, so Valent weiter. Die nennenswerte Zahl von Beanstandungen verdeutliche vielmehr, dass „Mängel in internen Kontroll- und Überwachungsstrukturen relevant“ sind.

In der Regel nur „geringfügige bis mittelschwere Mängel“

Governance-Aspekte werden laut Schrodi zwar „in nahezu jeder Prüfmaßnahme der Bafin berücksichtigt“. Doch für den ebenfalls angefragten Zeitraum 2018 bis 2024 gibt er nur eine pauschale Übersicht über örtliche Prüfungen und Aufsichtsbesuche sowie den hieraus folgenden Beanstandungen, ohne dass diese jedoch konkreten Problemfeldern zugeordnet werden können.

Ein Bafin-Sprecher betonte nach Angaben des Handelsblatts, dass „auch vor 2025 gewährleistet“ gewesen sei, dass Governance-Mängel erfasst wurden. Diese seien demnach lediglich „dezentraler und weniger granular erfasst“ worden.

Außerdem habe man 2025 in der weit überwiegenden Zahl der Fälle nur „geringfügige bis mittelschwere Mängel“ festgestellt. Zu möglichen aufsichtlichen Maßnahmen als Reaktion auf die Beanstandungen wollte sich der Bafin-Sprecher demnach aber nicht äußern.

Aufschlussreiche Angaben zur allgemeinen Aufsichtspraxis

Insgesamt bleibe die Antwort der Bundesregierung „in den entscheidenden Punkten hinter dem zurück, was zur Aufklärung notwendig gewesen wäre“, zeigt sich Fragesteller Valent enttäuscht. Sie enthalte nur „einzelne aufschlussreiche Angaben zur allgemeinen Aufsichtspraxis“.

„Auch der Umgang mit den Kontakten zwischen Allianz, Bafin und Bundesfinanzministerium hinterlässt einen schwachen Eindruck. „Das BMF erklärt, eine vollständige Aufstellung der Kontakte auf Fachebene liege nicht vor und könne auch nicht nachträglich erstellt werden. Angesichts der Bedeutung des Konzerns und des politischen Gewichts des Themas ist das schwer nachvollziehbar.“

Und weiter: „Umso bemerkenswerter ist, dass die Bundesregierung für den Leitungsbereich der Bafin sehr wohl protokollierte Kontakte mit der Allianz nennt. Diese betrafen nach ihren eigenen Angaben unter anderem die wirtschaftliche Lage, die Geschäftsstrategie, die Geschäftsorganisation und personelle Besetzungen.“ Das BMF bleibe hierzu aber intransparent, kritisiert der Parlamentarier.

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