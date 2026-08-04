Bußgeld für zu schnelles Fahren, wenn das Blitzerfoto unscharf ist?
4.8.2026 (€) - Es war kaum erkennbar, ob der Raser ein Mann oder eine Frau war. Dennoch verhängte eine Amtsrichterin ein Bußgeld. Dagegen legte der Beschuldigte eine Rechtsbeschwerde, über die ein Oberlandesgericht entscheiden musste.
Premium-Zugang
Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.
Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion
Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.