Wie junge Berufstätige ihr Einkommen absichern wollen

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4.5.2026 – Knapp 92 Prozent der jungen Berufstätigen im Alter von 20 bis 30 Jahren halten es für wichtig, sich gegen einen längeren Einkommensverlust privat abzusichern. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der Civey GmbH unter 1.000 Erwerbstätigen dieser Altersgruppe im Auftrag der Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland.

Viele der Befragten greifen zur Absicherung eines längeren Einkommensausfalls vor allem auf eigene Ersparnisse (49,4 Prozent) und familiäre Unterstützung (40,7 Prozent) zurück. Deutlich seltener verfügen sie über eine eigenständige Absicherung gegen Berufsunfähigkeit (36,8 Prozent). Auf staatliche Leistungen vertrauen nur noch 27,9 Prozent. Mehrfachnennungen waren hier möglich.

Beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) setzen junge Berufstätige vor allem auf professionelle Beratung: Mehr als jeder Zweite nennt sie als wichtigste Informationsquelle – deutlich vor der Familie (37,1 Prozent) und Vergleichsportalen (33,7). Freunde, soziale Medien, Kollegen und Medienberichte spielen eine geringere Rolle. Mehrfachantworten waren auch hier möglich.

Gefragt nach den Erwartungen an eine professionelle BU-Beratung nennen die Befragten in der Reihenfolge der häufigsten Antworten:

Fachkompetenz (53,1 Prozent),

gute Erreichbarkeit (49,0),

Kostentransparenz (41,3) und

eine schnelle Bearbeitung von Anfragen (38,9 Prozent).

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