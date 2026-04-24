Das sind „die besten Versicherer 2025“

24.4.2026 – Zum neunten Mal haben Franke und Bornberg, NTV und Disq die Top-Versicherer Deutschlands mit dem „Deutschen Versicherungs-Award“ ausgezeichnet. Die Huk-Coburg gewann die Fahrzeugversicherung, die Europa die Altersvorsorge-Wertung. Den Sieg in der privaten Krankenversicherung teilen sich Arag, Huk-Coburg und SDK.

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Das Analysehaus Franke und Bornberg GmbH (FuB), die NTV Nachrichtenfernsehen GmbH und die Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG haben zum neunten Mal die Spitzenreiter der Assekuranz in 37 Kategorien gekürt.

Zum fünften Mal wird das Ranking unter dem Titel „Deutscher Versicherungs-Award“ vergeben. Zuvor trug der Wettbewerb den Namen „Deutschlands beste Versicherungen“ (VersicherungsJournal 22.4.2020). Die Veranstalter wollen jene Versicherer ermitteln, die „die beste Absicherung, den überzeugendsten Service und ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis“ bieten.

Angaben zur Methodik

Für die aktuelle Ausgabe des Awards hat Franke und Bornberg über 5.000 Datensätze, wie NTV berichtet. Dabei fließen zum einen aktuelle Produktratings ein, die sich an den Leistungen der Tarife gemäß den Allgemeinen Versicherungsbedingungen orientieren. Berücksichtigt werden jeweils nur die Tarife eines Anbieters, die in den Ratings am besten bewertet wurden.

Zusätzlich wurde die Versicherungsprämie der betrachteten Tarife anhand von Modellkunden ermittelt. In der Lebens- und Krankenvollversicherung wurde zudem die Finanzstärke der Versicherer laut Map-Report einbezogen und in der Berufsunfähigkeitsversicherung außerdem das BU-Stabilitätsrating (17.4.2026) von Franke und Bornberg.

Die Tarifleistungen gehen zu 70 Prozent in die Bewertung ein, die Prämie zu 30 Prozent. In der Gesamtwertung stammen 66,6 Prozent der zu erzielenden Punkte aus den von FuB erhobenen Daten. Das verbleibende Drittel der Gesamtwertung basiert auf Serviceanalysen des Disq.

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Gesamtsieger und Sieger in einzelnen Produktkategorien gekürt

In den Publikationen zum Award weisen NTV und die beteiligten Analyseinstitute weder konkrete Punktwerte noch ein vollständiges Ranking aus. In der Regel werden Gesamtsieger in übergeordneten Kategorien gekürt sowie die jeweils drei Erstplatzierten in den dazugehörigen Teilwertungen.

Um als Gesamtsieger gewertet zu werden, müssen die Anbieter in mehreren der jeweiligen Einzelkategorien vordere Platzierungen erreichen. Nach welchem Verfahren daraus die Gesamtsieger ermittelt werden, bleibt offen.

Europa Gesamtsiegerin in der Altersvorsorge

Der Produktbereich „Altersvorsorge“ setzt sich aus insgesamt neun Teilwertungen zusammen. Zur Gesamtsiegerin wurde die Europa Lebensversicherung AG gekürt. Der Versicherer hat diese Wertung auch schon im Jahr 2025 (4.4.2025) und 2024 (19.3.2024) gewonnen. Ausgewählte Teilwertungen in der Altersvorsorge sind:

Huk-Coburg dominiert die Fahrzeugversicherung

In der Fahrzeugversicherung konnte die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG drei von vier Teilwertungen gewinnen. Sie wird als Gesamtsiegerin gewertet. Lediglich in der Fahrradversicherung musste sie dem Ammerländer Versicherung VVaG den Vortritt lassen. Die Platzierten in den Teilwertungen sind:

Im Produktbereich Gesundheit liegen Arag, Huk-Coburg und SDK vorn

Im Produktbereich Gesundheit wurden gleich drei Versicherer als Gesamtsieger gewertet. In der PKV-Vollversicherung setzte sich die Arag Krankenversicherungs-AG durch. Bei den PKV-Zusatzversicherungen wurden die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) gemeinsam als Testsiegerinnen gewertet.

In der Krankenvoll- und Krankenzusatzversicherung wurden je drei Teilkategorien einbezogen. Die Erstplatzierten in der Krankenvollversicherung sind:

Premiumangebote: Die besten Versicherer heißen SDK, Allianz Private Krankenversicherungs-AG sowie Arag.

Komforttarife: Es konnten sich die Arag, die Allianz und die SDK behaupten.

Krankenvollversicherer für Beamte: Hier liegen die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die Arag und die Barmenia Krankenversicherung AG vorn.

Die Erstplatzierten bei den Zusatzversicherungen heißen SDK („Zusatz ambulant“), Huk-Coburg („Zusatz stationär“) und Allianz („Zusatz Zahn“).

Die Sieger im Bereich Arbeitskraftabsicherung

Bei der Arbeitskraftabsicherung wurde als Gesamtsiegerin die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. ausgezeichnet. Die Einzelwertung erfolgte in drei Gruppen:

Gothaer Versicherung ist Gesamtsiegerin im Privatschutz

Im Privatschutz-Segment konnte sich die Gothaer Allgemeine Versicherung AG den Gesamtsieg erringen. Sie gewann in der Privathaftpflicht- und Wohngebäudeversicherung. Die Gothaer verdrängte die VHV Allgemeine Versicherung AG vom Siegerpodest, die diese Wertung in den letzten beiden Jahren für sich entscheiden konnte. Insgesamt wurden hier fünf Produktarten gewertet.

In der Hausratversicherung wird die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group als Siegerin geführt, in der Tierhalterhaftpflicht die Haftpflichtkasse VVaG und in der Cyberversicherung die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG.

Weitere Wertungen und Einzelergebnisse lassen sich auf der Webseite des Deutschen Versicherungs-Awards einsehen.

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