Das sind die Preis-Champions unter den Versicherern

20.4.2026 – Mit ihrer Preisgestaltung überzeugen unter den Versicherern Adam Riese (Rechtsschutz), Cosmos (Leben), DKV (PKV), Fahrsicherung (E-Bike), Figo (Tier), Huk24 (Haftpflicht), Verti (Kfz) und Wertgarantie (Elektronik). Dies geht aus einer aktuellen Untersuchung von Servicevalue und Die Welt hervor. Insgesamt bewertet wurden 3.824 Firmen aus 271 Branchen.

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Die Servicevalue GmbH hat für die Tageszeitung Die Welt auch in diesem Jahr wieder eine Untersuchung zur Preisgestaltung durchgeführt. Insgesamt wurden 3.824 Firmen aus 271 Kategorien bewertet. Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit etwa einer Million angegeben.

Basis der Untersuchung ist der „Price Structuring Score“ (PSS), der in einer Onlinebefragung im Frühjahr 2026 ermittelt wurde. Dazu wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Pro Unternehmen beziehungsweise Marke wurden mindestens 300 Kundenstimmen angestrebt.

So wurde bewertet

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Bitte geben Sie an, welche Unternehmen/Marken Sie persönlich über die Gestaltung ihrer Preise begeistern!“ Es standen folgende Antwortmöglichkeiten zur Auswahl:

„Ja, bei dieser Marke/diesem Unternehmen bin ich von der Gestaltung der Preise begeistert!

Nein, bei dieser Marke/diesem Unternehmen bin ich von der Gestaltung der Preise nicht begeistert!

Ich kann die Gestaltung der Preise hier nicht beurteilen beziehungsweise kenne die Marke/das Unternehmen nicht.“

Im Ergebnis erhält man laut Servicevalue „den prozentualen Anteil an Befragten, bei dem es dem Anbieter gelungen ist, die Befragten von seiner Preisgestaltung zu begeistern“.

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Gesamt-Gradmesser für die Preisbegeisterung

Servicevalue weist darauf hin, dass die Methode auf den ersten Blick vielleicht zu einfach wirke. Hier müsse man sich aber noch einmal die Zielsetzung des PSS verdeutlichen. Dieser solle ausschließlich als Gesamt-Gradmesser für die Preisbegeisterung dienen.

„Die Bewertung einzelner Komponenten der Preisgestaltung oder die Suche nach Ursachen für eine Bewertung ist selbstverständlich tiefergehenden und an die Preisgestaltung des Anbieters angepassten Analysen vorbehalten“, wird in den Studienunterlagen (PDF, 245 KB) hervorgehoben.

Branchengewinner und „Gold“-Auszeichnungen

Diejenigen Testkandidaten, die innerhalb ihrer Branche mit ihrem PSS zum besten Drittel gehören, werden auf einem Goldrang geführt (Prädikat: „Preis-Champion Gold“). Die Branchengewinner erhielten das Siegel „Preis-Champion – Nummer eins Branche“.

Ein Vergleich mit früheren Auflagen ist nur auf Ebene der Branchensieger möglich, da die Methodik zur Vergabe der Auszeichnungen verändert wurde. In den Vorjahren erhielten die besten 300 Unternehmen beziehungsweise Marken aller untersuchten Anbieter (branchenübergreifend) den Goldrang. Die Plätze 301 bis 600 wurden auf einen Silber-, die Plätze 601 bis 900 auf einen Bronzerang gesetzt (VersicherungsJournal 15.4.2025).

Versicherer mit großem Rückstand beim Begeisterungswert

Auf den höchsten Begeisterungswert kam der Lebensmitteldiscounter Lidl mit 79,1 Prozent. Dahinter folgt der Lebensmitteldiscounter Aldi Nord (78,2 Prozent) vor der Drogeriekette Rossmann (77,8 Prozent).

Von solchen Werten kann die Assekuranz nur träumen. Der beste Testkandidat unter den Produktgebern, die in acht Absicherungsbereiche unterteilt sind, liegt mehr als 20 Punkte hinter dem Gesamtspitzenreiter.

Die Branchensieger unter den Versicherern

Den besten Produktbegeisterungswert unter den in acht Absicherungsbereiche unterteilten Versicherern beziehungsweise Produktgebern erzielte Figo, eine Marke der Tiergarant Versicherungsdienst GmbH. Für sie wird ein PSS von 56,5 Prozent ausgewiesen.

Dies bedeutet zugleich den Branchensieg im neu abgefragten Segment „Tierversicherer“, der mit dem Siegel „Preis-Champion – Nummer eins“ verbunden ist. Ebenfalls Branchensieger wurden

Nur wenige Titelverteidiger

Ihre Spitzenplätze verteidigen konnten lediglich die Cosmos (Leben) und die Wertgarantie (Elektronik). In allen anderen Versicherungskategorien kam es zu Führungswechseln.

So löste in der privaten Krankenversicherung (PKV) die DKV den zuvor zweimal siegreichen Debeka Krankenversicherungsverein a.G. (17.4.2024) als Spitzenreiter ab. Adam Riese holte sich in Rechtsschutz den Branchensieg von Vorjahressiegerin Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG zurück.

In Kfz übernahm die Verti von der DA Deutschen Allgemeinen Versicherung AG die Führungsposition, in Haftpflicht die Huk24 von der Cosmos. Im Segment E-Bike-Versicherer verdrängte Fahrsicherung die Wertgarantie.

Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.

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