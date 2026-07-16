Das sind die Spar-Champions aus der Assekuranz

16.7.2026 – In der Studie „Deutschlands Spar-Champions 2026“ hat das Disq ermittelt, welche Anbieter über die letzten vier Jahre das attraktivste Preisniveau aufweisen. In jedem Segment gab es einen anderen Sieger. Je einmal gewannen Allianz, Arag, Axa, Baloise, DKV, Domcura, Hallesche, HKK, Huk24, Ideal, Waldenburger und WGV.

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Die Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG hat am Mittwoch die Ergebnisse der Untersuchung „Deutschlands Spar-Champions 2024“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Meta-Analyse von 106 Studien, Kundenbefragungen und Datensätzen von Branchenexperten wie etwa der Franke und Bornberg GmbH.

Maximal 100 Punkte

Untersucht wurde die Attraktivität des Preisniveaus der getesteten Unternehmen, und zwar über den Zeitraum der letzten vier Jahre. Aus Relevanzgründen wurden in jeder der 33 Kategorien die jeweils aktuellen Daten stets mit der höchsten Gewichtung berücksichtigt. Insgesamt wurden rund 5.100 Preisdaten und mehr als 24.000 Preisurteile zu knapp 240 Unternehmen berücksichtigt.

Die Ergebnisse wurden in ein Punktesystem (null bis 100 Punkte) übertragen. Schlussendlich wurden die preisgünstigsten Marktteilnehmer pro Segment ausgezeichnet.

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Die Besten in der Krankenvoll- …

Unter den getesteten Kategorien waren auch zahlreiche mit Versicherungsbezug. Im Segment „PKV-Vollversicherung Topschutz“ gewann wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 17.7.2025) die Hallesche Krankenversicherung a.G. (aktuell 99,4 Punkte) vor den gleichauf liegenden Akteuren Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) und UKV – Union Krankenversicherung AG (jeweils 84,2 Zähler).

Im Segment „PKV-Vollversicherung Standardschutz“ verwies die Arag Krankenversicherungs-AG (100 Punkte) erneut die Continentale Krankenversicherung a.G. (73,8) und neuerdings die Hansemerkur Krankenversicherung AG (67,4) auf die Plätze. Aus der Top-Drei herausgefallen ist die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK).

… und Krankenzusatzversicherung

Im Segment Zahnzusatz lautete die Reihenfolge Allianz Private Krankenversicherungs-AG (89,5 Zähler) vor der Gothaer Krankenversicherung AG (90,0) und der DKV Deutschen Krankenversicherung AG (87,6). Die beiden letztgenannten Anbieter verdrängten die Württembergische Krankenversicherung AG und die vor zwei Jahren erstplatzierte SDK (2.8.2024) vom Siegerpodest.

Bei den ambulanten Zusatzversicherungen setzte sich erneut die DKV (96,9 Punkte) gegen wiederum die Signal Iduna (73,3) und neuerdings die Gothaer (69,1) durch. Nicht mehr unter die drei Besten schaffte es die vor zwei Jahren siegreiche Barmenia Krankenversicherung AG.

Bei den stationären Zusatzpolicen kletterte die Axa Krankenversicherung AG (100 Zähler) vorbei an der Vorjahressiegerin Ergo Krankenversicherung AG (90,7) auf den Spitzenplatz. Auf Position drei nach unten ging es für die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG (82,9).

Die Sieger in der Kfz-Sparte

In der Kategorie „Kfz-Direktversicherer Kundenurteil“ behielt erneut die Huk24 AG (99,0 Punkte) die Oberhand. Dahinter folgen wie vor Jahresfrist die Cosmos Versicherung AG (96,1) und die Friday Deutsche Niederlassung der Friday Insurance S.A. (66,7). Der Bestand von letztgenanntem Akteur wurde im Juli auf die Allianz Direct Versicherungs-AG übertragen (30.10.2024).

Im Bereich „Kfz-Filialversicherer Kundenurteil“ lautet die Reihenfolge unverändert WGV-Versicherung AG (100 Zähler) vor Huk-Coburg Versicherungen (79,0). Die DEVK Versicherungen (65,4) verdrängten den LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. vom Bronzerang.

Weitere Branchensieger aus der Assekuranz

In der Hausratversicherung eroberte die Waldenburger Versicherung AG die Spitzenposition (93,2 Punkte). Dahinter folgen die im Vorjahr nicht unter den drei Besten platzierte Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group (88,6) und unverändert an dritter Stelle der LBN-Versicherungsverein a.G. (86,0). Aus der Top Drei herausgefallen ist die zuvor zweimal siegreiche MVK Versicherung VVaG.

Im Segment Wohngebäudeversicherung Topschutz siegte ein weiteres Mal die Domcura AG (97,0 Zähler). Aufs Siegerpodest schafften es auch erneut die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV; 77,5) und neuerdings die Gothaer Allgemeine Versicherung AG (73,4). Letztere verdrängte die Axa Versicherung AG vom Siegertreppchen.

Bei den Krankenkassen setzte sich wie im Vorjahr die Handelskrankenkasse (HKK) mit 96,7 Punkten gegen die Audi BKK (93,4) und die Techniker Krankenkasse (87,9) durch.

Zwei neue Kategorien

In der neuen Kategorie Unfallversicherung lautete die Reihenfolge Ideal Versicherung AG (85,5 Zähler) vor Alte Leipziger Versicherung AG (79,9) und Stuttgarter Versicherung AG (65,7).

Im ebenfalls neu aufgeführten Segment Risikoleben setzte sich die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland (99,4 Punkte) gegen die Signal Iduna Lebensversicherung AG (98,0) und die Ideal Lebensversicherung a.G. (97,1) durch.

Nicht mehr zu den Untersuchungskategorien gehörten die Rechtsschutzversicherung, das Segment PKV für Beamte sowie die Motorradversicherung.

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