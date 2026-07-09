Das sind die wertvollsten Versicherermarken der Welt

9.7.2026 – Die Allianz verteidigte in der aktuellen Auflage des weltweiten Versicherer-Markenwertrankings von Brand Finance den zweiten Platz hinter Ping An. Dahinter folgen Progressive, China Life und Allstate. Die Generali rangiert an siebter, die Axa an achter und die Zurich an 15. Stelle. Die Munich Re kommt auf den 25., die Hannover Re auf den 29., die Ergo auf den 36. und die Versicherungskammer Bayern auf den 97. Rang.

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Die Allianz ist mit über 34,9 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 30,6 Milliarden Euro, Stand 8. Juli 2026) die zweitwertvollste Versicherermarke der Welt. Das ist das Ergebnis des aktuellen weltweiten Rankings „Brand Finance Insurance 100 2026“. Dieses hat das britische Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen Brand Finance plc kürzlich veröffentlicht.

So wird der Markenwert berechnet

Den Markenwert berechnet das Unternehmen nach der Höhe der Lizenzgebühren, die ein Unternehmen bezahlen müsste, wenn es die Marke noch nicht in Besitz hätte.

„Die Markenwerte werden in US-Dollar angegeben, um aufgrund von Wechselkursschwankungen die Vergleichbarkeit wahren zu können“, erläuterte ein Sprecher des Beratungsunternehmens bei einer früheren Auflage. Die Umrechnung in Euro durch die Redaktion erfolgt deshalb nur zur besseren Einordnung.

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Nur Ping An vor Allianz

Besser als die Allianz schneidet nur die chinesische Ping An mit einem Markenwert von annähernd 40 Milliarden US-Dollar (gut 35 Milliarden Euro) ab. Ping An verteidigte damit zum neunten Mal die Spitzenposition (VersicherungsJournal 6.3.2025, 20.3.2024, 1.3.2018).

Im Jahr davor waren die Chinesen an der Allianz vorbeigezogen (6.2.2017). Diese hatte in den beiden Jahren zuvor noch in Front gelegen (2.2.2016, 19.2.2015). Vor fünf Jahren war die Allianz dann kurzzeitig auf den Bronzerang zurückgefallen (30.4.2021). Ein Jahr später holte sie sich den zweiten Platz wieder zurück (19.4.2022).

Progressiv an dritter Stelle

Auf Position drei rangiert die US-amerikanische Marke Progressive. Für Letztere hat Brand Finance einen Wert von etwa 25,4 Milliarden US-Dollar (circa 22,3 Milliarden Euro) errechnet.

Für die chinesische China Life Insurance auf Rang vier wird ein Markenwert von knapp 20,4 Milliarden US-Dollar (knapp 17,9 Milliarden Euro) ausgewiesen, für die US-amerikanische Allstate an fünfter Stelle ein Wert von 19,4 Milliarden US-Dollar (rund 17 Milliarden Euro).

Auf Markenwerte zwischen rund 18,7 und 16,8 Milliarden US-Dollar kommen der US-amerikanische Versicherer Geico, die italienische Generali, die französische Axa, die US-amerikanische Metlife und das chinesische Unternehmen PICC.

Zwischen minus acht und plus 79 Prozent

Bei neun der zehn wertvollsten Versicherermarken erhöhten sich die Markenwerte. Am stärksten wuchs nach Angaben von Brand Finance die Progressive (plus 79 Prozent). Die große Steigerung führen die Analysten insbesondere auf den massiven Umsatzanstieg (8.7.2026) zurück. Dazu beigetragen hätten auch die rapide Expansion im Privatkundengeschäft, vor allem in der Kfz-Versicherung, eine disziplinierte Preisgestaltung sowie eine erheblich verbesserte Combined Ratio.

Ein kräftiger Zuwachs gelang auch der Allianz (plus über 30 Prozent). Zum Hintergrund führen die Analysten deutlich gestiegene Einnahmen in den Sparten Leben, Kranken und Schaden/Unfall, verbunden mit operativen Rekordergebnissen.

Steigerungsraten zwischen 25 und 19 Prozent werden für Geico, Allstate, Ping An und Metlife ausgewiesen. Um ein Achtel bis ein Zwölftel wuchsen die Markenwerte von PICC, China Life und Generali. Nur bei der Axa sank der Markenwert, und zwar um acht Prozent.

Zahlreiche Rangverschiebungen

Hinter dem Spitzenduo waren zahlreiche Rangveränderungen zu beobachten. So kletterte die Progressive um sieben Plätze nach oben. Jeweils eine Position gut machten Allstate und Geico.

Während China Life und Metlife ihre Positionen aus dem Vorjahr bestätigten, zeigte die Kurve nach unten bei der Generali (von fünf auf sieben), der PICC (von acht auf zehn) und der Axa (von drei auf acht).

Weitere europäische und deutsche Akteure

In die Top 25 schafften es mit der schweizerischen Zurich (von 17 auf 15), der britischen Aviva (von 25 auf 21), der britischen Prudential (von 18 auf 24) und der deutschen Munich Re (von 28 auf 25) vier weitere europäische Versicherermarken.

Zur Top Hundert der Versicherer gehören ferner folgende deutschen Marktteilnehmer:

die Hannover Re (von 35 auf 29),

die Ergo (erneut auf Position 36) und

die Versicherungskammer Bayern (VKB) (von 99 auf 97).

Das Ranking kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Ab Platz elf werden keine Markenwerte mehr ausgewiesen, sondern nur die Platzierungen für 2025.

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