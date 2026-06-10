Das sind laut Classic Cars die günstigsten Kfz-Versicherungen für Oldtimer

10.6.2026 – Die Redaktion der Zeitschrift Classic Cars hat ihren Versicherungsvergleich neu aufgelegt und Versicherungsprämien für Liebhaberfahrzeuge durchgerechnet. OCC, Huk-Coburg, HDI und WGV boten im Vergleich die günstigsten Tarife.

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Die Redaktion der Auto Zeitung hat auch in diesem Sommer wieder Kfz-Versicherungen für Oldtimer verglichen. Die Ergebnisse veröffentlichte sie in der Ausgabe Classic Cars 7/2026. Auf dem Prüfstand standen mehr als 650 Tarifvarianten von 16 Anbietern – einer weniger als im Vorjahr.

Von „normaler“ Kfz-Versicherung bis hin zu 07-Kennzeichen

Insgesamt nahmen die Autoren vier verschiedene Deckungsvarianten in den Blick. Oldtimer lassen sich mit einem regulären Kfz-Kennzeichen versichern – von der Haftpflichtdeckung, die sich eher für weniger wertvolle Klassiker eignet, bis hin zu Vollkasko- und All-Risk-Tarifen für hochwertige Fahrzeuge. Darüber hinaus wurden drei Spezialkennzeichen untersucht:

Versicherung mit H-Kennzeichen: „H“ steht für historisch. Ein solches Kennzeichen dürfen Fahrzeuge führen, die mindestens 30 Jahre alt sind, weitestgehend im Originalzustand erhalten sind und fachmännisch restauriert wurden. Für die Zulassung ist ein Oldtimer-Gutachten nach § 23 StVZO erforderlich.

Versicherung mit Saisonkennzeichen: Das Auto wird nur halbjährlich benutzt. Im Test galt dabei ein Nutzungszeitraum von April bis einschließlich Oktober. Bedingung ist oft, dass der Wagen in der Ruhezeit in einer abschließbaren Garage untergestellt ist.

Versicherung mit rotem 07er-Kennzeichen: Diese Variante ist vor allem für Sammler mit mehreren Oldies interessant. Haftpflicht und Vollkasko fallen nur für das teuerste Gefährt an, während für die anderen Autos eine Teilkasko-Ruheversicherung vereinbart ist.

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Oldtimerversicherung an Bedingungen geknüpft

Soll ein Auto als Oldtimer versichert werden, ist dies an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Viele Anbieter verlangen einen Fahrzeugzustand von mindestens Note 3. Gemeint ist damit ein gebrauchter, aber gepflegter Zustand ohne größere Mängel und mit lediglich normalen Alterungs- und Gebrauchsspuren.

Die erlaubte Jahresfahrleistung bewegt sich zwischen 6.000 Kilometer bei der Bavariadirekt Versicherung AG und Tarifen ohne Beschränkung bei der Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg, der Gothaer Allgemeine Versicherung AG und Herzenssache. Der Assekuradeur! GmbH. Zudem kann ein Mindestfahrzeugwert vorgeschrieben sein.

Dafür bieten Oldtimertarife gegenüber herkömmlichen Kfz-Versicherungen einige Vorteile. Je nach Vertrag sind etwa Wertsteigerungen bis zu einem bestimmten Prozentsatz mitversichert. Zudem wird die Schadenfreiheitsklasse nach einem Unfall häufig nicht zurückgestuft. All-Risk-Deckungen leisten darüber hinaus auch bei Getriebeschäden oder für Ersatzteile, die in einer Werkstatt gelagert werden.

Zunehmend finden sich außerdem spezielle Versicherungen für Youngtimer im Angebot, die unabhängig von einem H-Kennzeichen abgeschlossen werden können. Sie bieten jedoch nicht alle Vorteile einer Oldtimerversicherung und setzen häufig einen Wertnachweis voraus. Manche Versicherer verzichten dabei sogar auf ein Mindestalter des Fahrzeugs.

Diese Fahrzeuge wurden versichert

Versicherungsnehmer ist – wie im Vorjahr – in allen Beispielfällen ein 50-jähriger, verheirateter Angestellter. Der Vater eines Kindes wohnt in Köln im eigenen Einfamilienhaus. Nur er setzt sich ans Steuer seines Wagens – und parkt ihn in der Garage. Die Schadenfreiheitsklasse, die nur bei wenigen Tarifen die Höhe der Prämie bestimmt, liegt bei 20. Folgende Fahrzeuge wurden durchgerechnet:

Als Beispiel für einen günstigen Oldtimer diente ein VW Käfer 1200 (Baujahr 1964, Zustandsnote 2, Wert 17.500 Euro).

Als Beispiel für einen mittelpreisigen Klassiker wurde ein Porsche 911 S (Baujahr 1974, Zustandsnote 2, Wert 55.000 Euro) herangezogen.

Als Beispiel für einen hochpreisigen Oldtimer diente ein Jaguar E-Type 3.8 Roadster (Baujahr 1963, Zustandsnote 2, Wert 159.000 Euro).

Als Beispiel für einen Youngtimer diente ein Mercedes SLK 230 Kompressor (Baujahr 1998, Zustandsnote 2, Wert 9.200 Euro).

Die Deckungssumme beträgt jeweils mindestens 100 Millionen Euro für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Zudem ist in der Vollkaskoversicherung ein Selbstbehalt von 500 Euro vereinbart.

Preisgünstiger Versicherungsschutz für den VW Käfer

Bei der Versicherung des VW Käfers gewinnt die OCC Assekuradeur GmbH. Der Spezialanbieter stellt in fünf von zwölf untersuchten Varianten den günstigsten Tarif – darunter bei allen Versicherungen mit 07-Kennzeichen. Die All-Risk-Deckung für Sammler kostet 83 Euro Jahresbeitrag, die Variante mit H-Kennzeichen 119 Euro.

Bei der Vollkasko-Deckung mit normalem und H-Kennzeichen bietet die Huk-Coburg mit jeweils 65 Euro das günstigste Angebot. Wer lediglich einen Haftpflichtschutz wählt, fährt mit der WGV-Versicherung AG besonders günstig: mit Saisonkennzeichen ab 29 Euro. Auch bei den All-Risk-Angeboten zählt die WGV jeweils zu den günstigsten Anbietern.

OCC auch Gesamtsieger beim mittelpreisigen Porsche

Beim Porsche 911 fährt OCC der Konkurrenz achtmal davon und ist damit Spitzenreiter bei den mittelpreisigen Sammlerstücken auf vier Rädern.

Eine Allrisk ist bei den Lübeckern sowohl beim H- (349 Euro) und Saisonkennzeichen (254 Euro) am günstigsten. Hinzu kommt das beste Angebot für 07-Kennzeichen in der Haftpflicht- (24 Euro), Vollkasko- (229 Euro) und All-Risk-Deckung (244 Euro).

Den zweiten Platz teilen sich zwei Akteure. Dies sind erneut die Huk-Coburg (Vollkasko bei normalem und H-Kennzeichen für je 181 Euro und bei Saisonkennzeichen für 106 Euro) und die WGV, die die günstigste Allgefahrendeckung mit normalem Kennzeichen (435 Euro) und Saisonkennzeichen (254 Euro) bietet.

OCC dominiert auch beim hochpreisigen Jaguar und beim Youngtimer

Der hochpreisige Jaguar lässt sich beim Spezialassekuradeur OCC in neun von zwölf Konstellationen am günstigsten versichern. Fahrer mit H-Kennzeichen zahlen dort für die Vollkasko 589 Euro Jahresbeitrag und für die All-Risk-Deckung 765 Euro.

Wer über den reinen Haftpflichtschutz hinausgehen möchte, erhält mit 07-Kennzeichen die niedrigsten Prämien: 412 Euro pro Jahr für die Vollkasko und 536 Euro für die All-Risk-Deckung.

Die niedrigste Kfz-Haftpflichtversicherung bietet die ADAC Autoversicherung AG mit 60 Euro jährlich für das normale Kennzeichen und das H-Kennzeichen. Die HDI Versicherung AG hat mit 39 Euro das niedrigste Haftpflichtangebot für Saisonkennzeichen.

Cover Classic Cars 07/2026 (Bild: Auto Zeitung)

Beim Mercedes, dem Youngtimer, zeigt sich ein ähnliches Bild. Bei sechs von acht Tarifvarianten liegt OCC vorn. Der Vollkaskoschutz mit normalem Kennzeichen kostet 84 Euro, die All-Risk-Deckung 132 Euro. Mit Saisonkennzeichen sind 49 Euro beziehungsweise 77 Euro zu zahlen. Allerdings liegt der HDI im Vollkasko-Bereich gleichauf: Auch er berechnet 84 Euro mit normalem und 49 Euro mit Saisonkennzeichen.

Bezugsquelle

Neben den Testergebnissen thematisiert der Bericht ausführlich die Vorteile von Oldtimer-Versicherungen sowie die Hürden, die vor einem Abschluss zu beachten sind. Letztere sind in einer Tabelle zusammengefasst.

Zudem werden die Leistungsmerkmale spezieller Klassiker-Tarife erläutert. Diese enthalten häufig Erweiterungen, die bei normalen Kfz-Versicherungen nicht vorgesehen sind, heißt es.

Der Beitrag „Oldtimer-Versicherungen – günstiger Schutz“ ist in der Ausgabe Classic Cars 7/2026 veröffentlicht. Die Zeitschrift ist als Einzelheft im Handel für 5,60 Euro oder bei Online-Kiosken als E-Paper für 3,35 Euro erhältlich.

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