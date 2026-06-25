Die 15 größten europäischen Nicht-Lebensversicherer

25.6.2026 – Im Segment Nichtleben bleibt die Allianz laut dem neuen Mapfre-Ranking die größte Versicherungsgruppe in Europa. Dahinter folgen unverändert Axa, Zurich, Talanx und Generali. Der Versicherungsumsatz der 15 größten Anbieter lag 2025 bei 382,3 Milliarden Euro. 33,5 Prozent davon entfielen auf die drei deutschen Unternehmen in der Top 15. Neben der Allianz sind dies Talanx und R+V.

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Auch in diesem Jahr hat der spanische Mapfre-Konzern wieder sein Ranking der größten europäischen Versicherungsgruppen veröffentlicht. Datenbasis sind die von den Gruppen selbst herausgegebenen Jahresberichte. Sortiert wurde die Liste nach dem sogenannten „Insurance Revenue“ oder „Versicherungsumsatz“ (nach IFRS 17), der 2025 erzielt wurde.

Nicht-Leben: Allianz vor Axa

Der Datensammlung zufolge konnten die 15 größten Marktteilnehmer ihren Umsatz um 5,3 Prozent auf 530,6 Milliarden Euro steigern. Während insgesamt die Allianz SE vor der Axa SA die Spitzenposition belegt (VersicherungsJournal 19.6.2026), führt in der Sparte Lebensversicherung die französische Axa vor dem deutschen Wettbewerber (23.6.2026).

In der Nicht-Lebensversicherung lautet die Reihenfolge weiterhin wie in der Gesamtschau Allianz vor Axa. Der deutsche Branchenprimus erzielte 2025 fast 78,2 Milliarden Euro Umsatz. Der französische Akteur brachte es auf 56,6 Milliarden Euro.

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Die Versicherungsgruppen auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen mit 42,8 bis 35,5 Milliarden Euro die schweizerische Zurich Insurance Group AG, die deutsche Talanx AG und die italienische Assicurazioni Generali S.p.A. Auf fast 22 Milliarden Euro kam die spanische Mapfre, auf annähernd 19 Milliarden Euro die britische Aviva Plc.

Umsätze im zweistelligen Milliardenbereich schafften ansonsten nur noch die französische Groupama Group, die britische Bupa Insurance Limited, die österreichische Vienna Insurance Group (VIG) und die deutsche R+V-Gruppe auf den Positionen acht bis elf.

An zwölfter bis 15. Stelle liegen mit rund 9,3 bis knapp 7,9 Milliarden Euro die italienische Unipol Assicurazioni S.p.A., die finnische Sampo plc, die spanische Mutua Madrilena SA und die schweizerische Helvetia Baloise Holding AG.

Der Datensammlung zufolge konnten die 15 größten Akteure ihre Einnahmen um 4,5 Prozent auf 382,3 Milliarden Euro steigern. Fast zwei Drittel davon entfielen auf die Top Fünf, die ein Volumen von 246,1 Milliarden Euro erreichten (plus 2,7 Prozent). Die drei deutschen unter den 15 größten Unternehmen steuerten mit 128 Milliarden Euro etwa ein Drittel zum Versicherungsumsatz bei.

Alle Versicherungsgruppen mit gestiegenen Umsätzen

Nur einer der vorgenannten Platzhirsche verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr (30.6.2025). Dabei handelte es sich um die schweizerische Zurich, deren Einnahmen um 3,2 Prozent zurückgingen.

Schwächer als die Top 15 legten mit 1,7 bis 3,4 Prozent Talanx, Unipol Mapfre, Helvetia und Axa zu. Allianz, Generali, Bupa und R+V wuchsen mit knapp fünf bis sechs Prozent etwas besser als die 15 Branchenriesen im Schnitt.

Um jeweils rund sieben Prozent bauten Groupama und VIG ihren Umsatz aus, um gut acht Prozent die Sampo Group und um rund neun Prozent die Mutua Madrilena. Wachstumssieger war mit fast einem Drittel die britische Aviva.

Nicht mehr aufgelistet wird die Vorjahressiebte Ergo Group AG. Deshalb zog die Aviva durch den kräftigen Zuwachs an der weiterhin an achter Stelle rangierenden Groupama vorbei auf den siebten Rang. Für die dahinter liegenden Akteure ging es jeweils einen Platz aufwärts.

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