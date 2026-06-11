Die betriebliche Krankenversicherung boomte auch 2025 kräftig weiter

12.6.2026 – Die Zahl der Betriebe mit bKV-Angebot ist 2025 nach Zahlen des PKV-Verbands um ein Sechstel auf 60.800 gestiegen. Mit rund 2,72 Millionen Beschäftigten hatte damit ein Neuntel mehr als vor Jahresfrist eine Krankenversicherung über den Arbeitgeber. Favorisierte Anbieter der Vema-Makler sind Allianz und Hallesche. Im Scoring von Ascore erhalten SDK, Signal Iduna und Axa die meisten Höchstnoten.

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Etwa 60.800 Unternehmen boten Ende 2025 ihren Mitarbeitern eine zusätzliche Absicherung über die betriebliche Krankenversicherung (bKV) an. Dies gab der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) im Juni bekannt.

PKV-Verband korrigiert vorläufige Zahlen

Damit wurden die vorläufigen Angaben aus dem Februar (VersicherungsJournal 4.2.2026) nach oben korrigiert. Im Rahmen der Jahresmedienkonferenz der deutschen Versicherer (4.2.2026) hatte der Verband die Zahl der Unternehmen mit bKV-Angebot auf 60.600 beziffert.

Die Steigerung betrug damit rund ein Sechstel. Seit 2023 ging es um etwa die Hälfte aufwärts, im Vergleich zu 2015 hat sich die Zahl sogar fast verzehnfacht.

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Zahl der Beschäftigten mit bKV verfünffacht

Die Zahl der über den Betrieb versicherten Arbeitnehmer stieg Ende 2025 auf 2,72 Millionen Beschäftigte. Hier hatte der Verband im Februar zunächst eine höhere Zahl vermeldet (2,82 Millionen).

Das entspricht einem Plus von fast einem Neuntel beziehungsweise etwa 270.000 Versicherten. Im Vergleich zu 2022 betrug der Zuwachs über die Hälfte. Seit 2015 hat sich die Zahl beinahe verfünffacht.

2021 hatte der Zuwachs sogar über eine halbe Million Personen betragen. In diesem Zusammenhang hatte der PKV-Verband seinerzeit darauf hingewiesen, dass die Chemie-Unternehmen in Deutschland ihren etwa 500.000 Beschäftigten seit vergangenem Juli eine tarifliche Pflegezusatzversicherung anbieten („CareFlex Chemie“) (25.11.2019, 7.1.2021).

Dynamische Geschäftsentwicklung

Eine Umfrage des VersicherungsJournals hat ergeben, dass sich die bKV-Neuabschlüsse bei vielen Produktgebern im ersten Halbjahr 2025 sehr dynamisch entwickelt haben (16.9.2025).

Laut einer Studie der Funk Vorsorgeberatung GmbH erfreuen sich insbesondere Budgettarife immer größerer Beliebtheit. Sie werden von mehr als der Hälfte der Versicherten genutzt (12.12.2025).

Allianz und Hallesche liegen in der Vermittlergunst vorn

Auch im Maklermarkt besitzt die Krankenversicherung über den Arbeitgeber große Relevanz. In der Absatzhitparade der Vermittler rangierte der Versicherungszweig Ende des letzten Jahres mit Platz 15 im oberen Mittelfeld. 40 Prozent der Interviewten berichteten von „(sehr) gut“ Geschäften im Auftaktquartal des Jahres (6.3.2026).

Dies geht aus den Asscompact Trends I/2026 der BBG Betriebsberatungs GmbH hervor. Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer standardisierten Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von jeweils mehreren hundert Versicherungsvermittlern. Die Nettostichprobengröße der Auflage wird mit 256 Personen angegeben.

Der Untersuchung zufolge sind die Allianz Private Krankenversicherungs-AG und die Hallesche Krankenversicherung a.G. die Maklerfavoriten in diesem Segment (22.5.2026). Die beiden Akteure liegen auch in der Gunst der Partnerbetriebe der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG auf den vordersten Plätzen, wie die aktuelle Qualitätsumfrage des Verbunds zeigt (5.6.2026).

Fast 260 bKV-Offerten von über zwei Dutzend Anbietern bewertet

Welche Tarife eine besonders hohe Bedingungsqualität bieten, hat die Ascore Das Scoring GmbH untersucht. Das Scoring basiert auf einem Vergleich von gut drei Dutzend Anforderungen. Neben zahlreichen mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortenden Fragen wurde für bestimmte Anforderungen jeweils eine Benchmark definiert. Wird diese Hürde erfüllt, erhält der Versicherer jeweils einen Punkt.

Wie gut der vorgegebene Maßstab erfüllt wird, bleibt unberücksichtigt. Wird die Messlatte verfehlt, vergeben die Analysten keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen bei einem anderen Kriterium kompensiert werden. Die Punkte werden schließlich in Kompasse umgerechnet. Die Höchstnote sind sechs dieser Richtungsanzeiger („herausragend“).

Insgesamt wurden den Angaben zufolge 258 bkV-Tarife von einem guten Dutzend Gesellschaften unter die Lupe genommen. Zu den Testkandidaten gehörten laut dem Ascore-Internetauftritt (Stand 11. Juni 2026)

15 Prüfkategorien an die bKV-Lösungen angelegt

Die bKV-Lösungen wurden in 15 verschiedenen Kategorien untersucht. Dies waren neben „Pflegegeld Topschutz (PG 1-5)“ und zwei „Kompakt“-Kategorien („Ergänzung“ (Sehhilfe, Hilfsmittel, Zahnersatz, Ausland) sowie „Zahn“ (Zahnersatz, Prophylaxe, Kieferorthopädie)) auch drei verschiedene Arten von Budget-Tarifen („Ambulant“, „Zahn“ und „Ambulant, Zahn“).

Die Baustein-Tarife wurden in folgende neun Segmente aufgeteilt:

Ambulante Vorsorge,

Auslandsreise,

Heilpraktiker,

Krankentagegeld,

Sehhilfen,

Stationär Topschutz,

Stationär Unfallfolgen,

Zahnbehandlung/-prophylaxe,

Zahnersatz.

Die Gesellschaften mit mindestens einem Sechs-Kompasse-Produkt

Keiner der Testkandidaten wurde in allen 15 Prüfbereichen mit sechs Kompassen bedacht. Immerhin in zehn Bereichen die Höchstnote schaffte es die SDK. Sechsmal gelang dies der Signal Iduna, fünfmal der Axa.

Jeweils in vier Kategorien mindestens eine Offerte mit sechs Kompassen haben die Continentale und die DKV, in drei Segmenten die Barmenia, der Münchener Verein und die Nürnberger. In bestenfalls zwei Feldern mit der Bestnote bedacht wurden die Arag, die Hansemerkur, die R+V und die Universa.

Die Ergebnisse aller Testkandidaten sind über den Rechner von Ascore einsehbar. Die Detailergebnisse der einzelnen Unternehmen werden auf Anfrage kostenpflichtig herausgegeben.

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