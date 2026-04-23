Die ertragsstärksten Wohngebäudeversicherer
23.4.2026 (€) - 20 der 50 größten Akteure schafften es auf Sechsjahressicht versicherungstechnisch in die Gewinnzone. Einer von ihnen verdiente im Schnitt sogar mehr als 25 Cent Gewinn pro Beitragseuro, acht weitere mindestens zehn Cent pro Beitragseuro.
Premium-Zugang
Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.
Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion
Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.