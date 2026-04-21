Die größten Krankenkassen

21.4.2026 – Unter den Branchengrößen gewann 2025 neben der AOK Niedersachsen vor allem die Marktführerin Techniker Mitglieder hinzu. Sie führt mit 9,5 Millionen Mitgliedern die Rangliste an und vergrößerte den Vorsprung auf die ärgsten Konkurrenten Barmer (6,8 Millionen), DAK-Gesundheit (4,5 Millionen), AOK Bayern (3,6 Millionen) und AOK Baden-Württemberg (3,5 Millionen). Am stärksten verloren hingegen die AOK Nordost und die IKK Classic. Das zeigen Daten des Branchendienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik. In der Rangliste überholte die AOK Niedersachsen die IKK Classic und liegt nun an siebter Stelle. Von zwölf auf elf aufwärts ging es für die AOK Hessen – vorbei an der AOK Nordost.

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Zum Stichtag 1. Januar 2026 hatten 13 Krankenkassen mindestens eine Million Mitglieder im Bestand. Dies zeigt eine Übersicht des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik.

Techniker mit großem Vorsprung in Front

Branchenprimus ist und bleibt die Techniker Krankenkasse, die auf über 9,5 Millionen Mitglieder kommt. Den Silberrang belegt die Barmer mit 6,8 Millionen vor der DAK-Gesundheit mit 4,4 Millionen Mitgliedern.

An vierter Stelle liegt mit gut 3,6 Millionen Personen die AOK Bayern – Die Gesundheitskasse mit hauchdünnem Vorsprung vor der AOK Baden-Württemberg.

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Die Krankenkassen auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen mit rund 2,7 bis knapp 2,2 Millionen Mitgliedern die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen, die AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen, die IKK Classic, die AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse und die AOK Nordwest – Die Gesundheitskasse.

Siebenstellige Mitgliederbestände weisen darüber hinaus auch die AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen, die AOK Nordost – Die Gesundheitskasse und die Kaufmännische Krankenkasse – KKH auf.

Nur zwei Marktgrößen im Plus

Wie aus den Dfg-Daten weiter hervorgeht, konnten nur zwei der 13 Platzhirsche ihre Bestände ausbauen. Insgesamt war das immerhin etwa jeder dritten der zu Jahresbeginn nur noch 93 Körperschaften (VersicherungsJournal 9.1.2026) gelungen.

Es legten nur die Techniker (plus 383.200 Mitglieder beziehungsweise plus 4,2 Prozent) und die AOK Niedersachsen (plus 13.694 Personen beziehungsweise plus 0,6 Prozent) zu.

Elf Marktgrößen im Rückwärtsgang

Die übrigen elf Branchenschwergewichte hatten Mitgliederrückgänge zu verzeichnen. Am stärksten betroffen war die AOK Nordost, die Anfang 2026 39.344 Mitglieder weniger zählte als ein Jahr zuvor (minus 3,0 Prozent).

Um 2,8 Prozent büßte die IKK Classic (minus 67.424 Personen) ein, um jeweils rund 2,5 Prozent die KKH (minus 30.959) und die Barmer (minus 173.779). Verminderungsraten zwischen 1,1 und 0,6 Prozent hatten die DAK-Gesundheit (minus 48.725 Mitglieder), die AOK Plus (minus 21.496), die AOK Rheinland/Hamburg (minus 15.700) und die AOK Bayern (minus 19.923) hinzunehmen.

Leichte Verluste zwischen 0,3 und 0,1 Prozent waren bei der AOK Nordwest (minus 7.378 Personen), der AOK Baden-Württemberg (minus 4.435) und der AOK Hessen (minus 1.586) zu beobachten.

Nur Techniker wuchs kontinuierlich

Während die Techniker als einzige der aufgeführten Kassen in allen vier Dreimonatsperioden wuchs, gelang dies der AOK Niedersachsen nur in den ersten drei Quartalen. Beide wuchsen zwischen Anfang Januar und Anfang April am stärksten und erzielten zwischen Anfang Oktober und Anfang Januar ihr schlechtestes Ergebnis.

Auf der anderen Seite befanden sich nur die AOK Nordost und die IKK Classic kontinuierlich im roten Bereich. Letztere verlor im Auftaktquartal am stärksten, Erstere im Schlussquartal.

Einige Rangverschiebungen

Während die AOK Nordwest, die AOK Plus, die AOK Rheinland/Hamburg, die Barmer, die DAK-Gesundheit und die KKH immerhin im dritten Quartal und die AOK Hessen im vierten Quartal zulegen konnten, gewannen die AOK Bayern und die AOK Baden-Württemberg sogar in zwei Dreimonatsperioden hinzu.

Durch die unterschiedlichen Entwicklungen waren einige Positionsverschiebungen in der Rangliste zu beobachten. So zog die AOK Niedersachsen vorbei an der IKK Classic auf Platz sieben. Die AOK Hessen überholte aufgrund eines deutlichen schwächeren Verlustes die AOK Nordost und rangiert nun an elfter Stelle.

Die Techniker baute die Marktführerschaft aus und liegt nun rund 2,75 Millionen Mitglieder vor der Barmer. Zum Vergleich: Anfang 2021 betrug der Vorsprung noch unter zwei Millionen Mitglieder.

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