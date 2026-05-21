Die größten Krankenkassen

21.5.2026 – Unter den Branchengrößen gewann die Techniker in den ersten drei Monaten nach Köpfen die meisten Versicherten hinzu und konnte die Marktführerschaft ausbauen. Prozentual legte die BKK Firmus am stärksten zu, die dadurch im Ranking von 18 auf 16 nach oben kletterte. Das zeigen aktuelle Daten des Branchendienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik. Auf den Positionen zwei bis sechs liegen unverändert die Barmer, die DAK-Gesundheit, die AOK Baden-Württemberg, die AOK Bayern und die AOK Plus.

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Zum Stichtag 1. April 2026 hatten 18 Krankenkassen mindestens eine Million Versicherte im Bestand. Dies zeigt eine Übersicht des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik.

Techniker an der Spitze

Branchenprimus ist und bleibt die Techniker Krankenkasse, die auf fast 12,4 Millionen Versicherte kommt. Den Silberrang belegt die Barmer mit 8,2 Millionen vor der DAK-Gesundheit mit knapp 5,4 Millionen Versicherten.

An vierter Stelle liegt mit 4,6 Millionen Versicherten die AOK Baden-Württemberg mit hauchdünnem Vorsprung vor der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse. Dahinter folgt mit knapp 3,5 Millionen Personen die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen.

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Die Krankenkassen auf den weiteren Plätzen

Die Positionen dahinter belegen mit fast 3,1 bis knapp 2,9 Millionen Versicherten die AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen, die AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse, die AOK Nordwest – Die Gesundheitskasse und die IKK Classic.

Auf gut 1,7 Millionen bis knapp 1,5 Millionen Versicherte kommen die AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen, die AOK Nordost – Die Gesundheitskasse und die Kaufmännische Krankenkasse – KKH.

Siebenstellige Versichertenbestände weisen darüber hinaus auch die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, die BKK Firmus, die SBK Siemens-BKK sowie die Handelskrankenkasse (HKK) auf.

Techniker gewann die meisten Versicherten hinzu

Den Dfg-Daten zufolge konnten elf der vorgenannten Platzhirsche auf Dreimonatssicht zulegen. Dabei wuchsen nach absoluten Zahlen die Techniker und die BKK Firmus am stärksten. Erstere gewann in den ersten drei Monaten fast 120.000 Versicherte hinzu. Letztere immerhin 116.600 Personen. Die übrigen Wachstums-Kassen bauten ihre Bestände bestenfalls noch um etwa 15.500 Versicherte aus.

Die größten Einbußen hatte die Knappschaft mit über 17.100 Personen hinzunehmen. Im hohen vierstelligen Bereich verloren die IKK Classic und die KKH, im mittleren vierstelligen Bereich die SBK und die AOK Nordost.

BKK Firmus legte relativ am stärksten zu

Prozentual gemessen hatte die BKK Firmus mit einer Steigerung von über einem Neuntel klar die Nase vorn. Um etwas über beziehungsweise unter ein Prozent wuchsen die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und die Techniker.

Die größte Verminderungsrate hatte mit minus 1,5 Prozent die Knappschaft zu verzeichnen. Um jeweils etwa 0,6 Prozent schrumpften die KKH und die SBK, um jeweils rund 0,3 Prozent die AOK Nordost und die IKK Classic.

Einige Rangverschiebungen

Durch die unterschiedlichen Entwicklungen waren einige Positionsverschiebungen in der Rangliste zu beobachten. So zog die BKK Firmus vorbei an der SBK und der HKK auf Platz 16 des Versichertenrankings. Die beiden letztgenannten Akteure verloren jeweils eine Position.

Die Techniker baute die Marktführerschaft aus und liegt nun rund 4,18 Millionen Versicherte vor der Barmer. Zum Vergleich: Anfang 2021 betrug der Vorsprung noch unter zwei Millionen.

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