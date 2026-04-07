Die Kfz-Haftpflichtversicherer mit dem größten Bestandszuwachs
7.4.2026 (€) - Zwischen 2019 und 2024 haben sich die Autoversicherer wieder kräftig Kunden abgejagt. Mehr als vier von fünf der 50 umsatzstärksten Akteure konnten dabei die Vertragszahl steigern. Zehn Anbieter legten um über 30 Prozent zu. Einer konnte seinen Bestand um ein Vielfaches ausbauen.
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