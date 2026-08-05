Die Kfz-Haftpflichtversicherer mit den niedrigsten Schadenquoten
5.8.2026 (€) - Im Schnitt der Jahre 2019 bis 2024 gaben acht der 50 umsatzstärksten Marktakteure höchstens 72 Prozent der Prämieneinnahmen für Schäden aus. In der Spitze waren es sogar weniger als zwei Drittel.
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