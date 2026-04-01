Die Lebensversicherer mit dem besten Neugeschäft

16.4.2026 – Im vergangenen Jahr kamen laut einer Übersicht der Zeitschrift für Versicherungswesen – angeführt von der Allianz – neun Akteure auf eine sechsstellige Zahl an Neuverträgen. Fünf von ihnen konnten den Neuzugang entgegen dem Branchentrend ausbauen. Die größte Steigerung schaffte die Debeka. Die stärksten Einbußen hatte die R+V hinzunehmen. Der Marktführer Allianz war minimal im Plus.

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2025 ist der Neuzugang der im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Lebensversicherer ein weiteres Mal gesunken.

Nach vorläufigen Zahlen nahm er vom sehr niedrigen Vorjahresniveau aus (VersicherungsJournal 22.5.2025) noch einmal um über ein Neuntel ab – auf nur noch 3,8 Millionen Policen. Dies gab der GDV im Februar (4.2.2026) im Rahmen seiner Jahresmedienkonferenz bekannt.

Allianz mit dem stärksten Neuzugang

Mit über 633.000 neuen Kontrakten entfiel rund ein Sechstel des Neuzugangs nach Stückzahl auf den Branchenprimus (2.4.2026), die Allianz Lebensversicherungs-AG.

Dies zeigt eine Zahlensammlung in Heft 4/2026 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV). Die traditionell Anfang April veröffentlichte Neugeschäftsumfrage der Zeitschrift beruht auf Unternehmensangaben, die teilweise vorläufigen Charakter haben.

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Die Lebensversicherer auf den weiteren Plätzen

Zwischen 330.000 und 180.000 Neuverträge waren es bei der R+V Lebensversicherung AG, der Generali Deutschland Lebensversicherung AG und der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG.

Bei fünf weiteren Marktteilnehmern lag der Neuzugang im sechsstelligen Bereich. Hierzu gehören die Provinzial Lebensversicherung AG, die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, die Axa Lebensversicherung AG, der Debeka Lebensversicherungsverein a.G. und die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG.

Fünf der neun Neugeschäftsschwergewichte steigerten sich

Fünf der vorgenannten Lebensversicherer konnten mehr Neuverträge abschließen als ein Jahr zuvor. Unter den Neugeschäftsschwergewichten wuchs mit über einem Viertel die Axa am stärksten. Um ein gutes Achtel legte die Generali zu.

Steigerungsraten von jeweils rund einem Dreizehntel schafften die Ergo Vorsorge und die Debeka. Die Allianz legte eine „schwarze Null“ aufs Wachstumsparkett (plus 0,1 Prozent).

Die SV hatte ein Minus von einem guten Zwölftel zu verzeichnen. Um über ein Zehntel schwächer fiel der Neuzugang bei der Provinzial aus. Die Bayern-Versicherung verkaufte ein gutes Achtel weniger neue Verträge als 2024, die R+V sogar annähernd ein Fünftel weniger.

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