Die Lebensversicherer mit dem größten Beitragsschwund 2025

8.4.2026 – Im vergangenen Jahr ist das Prämienvolumen bei 16 Akteuren entgegen dem Branchentrend gesunken. Nach Daten der Zeitschrift für Versicherungswesen (Ausgabe 4/2026) fiel das Minus mit über 60 Prozent bei der BY die Bayerische Vorsorge am höchsten aus. Die Targo (jetzt HDI Vorsorge Leben) büßte fast die Hälfte ein, die LPV über ein Sechstel.

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Im vergangenen Jahr stiegen die Bruttobeitragseinnahmen der deutschen Lebensversicherer um 5,1 Prozent auf rund 99,4 Milliarden Euro. Dabei sammelten laut der aktuellen Neugeschäftsumfrage der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) 16 der 65 aufgeführten Gesellschaften weniger Bruttobeiträge als 2024 ein.

Die Umfrage basiert ausdrücklich auf vorläufigen Zahlen der Lebensversicherungsunternehmen. Die Ergebnisse, die einige Positionsveränderungen bei den umsatzstärksten Akteuren zeigen, wurden in der Ausgabe 4/2026 der Zeitschrift veröffentlicht (VersicherungsJournal 2.4.2026).

BY die Bayerische Vorsorge mit den größten Einbußen

Neun der Akteure mit gesunkenem Prämienvolumen verzeichneten Verminderungen von mehr als zwei Prozent. Die stärksten Einbußen errechnen sich dabei für die BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. Der Umsatz des kürzlich aus dem Run-off ins Neugeschäft zurückgekehrten Unternehmens (5.6.2024) gab um über 60 Prozent auf 133 Millionen Euro nach.

Hierzu merkt ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski an, der Anbieter war im Vorjahr durch einen Sondereffekt (Neuverteilung des Geschäftes mit dem anderen Konzernlebensversicherer BY die Bayerische Lebensversicherung AG) „astronomisch“ gewachsen (15.4.2025).

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Auch Targo und LPV im Rückwärtsgang

Um fast die Hälfte ging das Prämienvolumen der kürzlich in HDI Vorsorge Lebensversicherung AG umbenannten (5.1.2026) Targo Lebensversicherung zurück. „Hier sorgte ein Sondereffekt – die Beendung der Kooperation mit der Talanx zum Jahresende – für den nahezu vollständigen Einbruch des Neugeschäftes“, führt Surminski zum Hintergrund aus.

Einbußen von über einem Sechstel (auf 440 Millionen Euro) hatte die LPV Lebensversicherung AG hinzunehmen. „Die ehemalige PB Leben (11.1.2023), heute unter der Marke ‚Life Style Protection‘ aktiv, ist Teil des Bankvertriebs der Talanx und auf Restschuldversicherungen spezialisiert. Sie leidet offensichtlich unter der strengeren gesetzlichen Regulierung beim Vertrieb dieser Produkte über den Bankschalter“, erläutert der ZfV-Chefredakteur.

Weitere Lebensversicherer mit vergleichsweise deutlichen Rückgängen

Umsatzrückgänge zwischen knapp acht und fast sechs Prozent standen für die Cosmos Lebensversicherungs-AG (auf 1.289 Millionen Euro), die Direkte Leben Versicherung AG (auf unter 27 Millionen Euro), die Delta Direkt Lebensversicherung AG (auf 40 Millionen Euro) und die Ergo Lebensversicherung AG (auf 1.776 Millionen Euro )zu Buche.

Um etwa fünf Prozent schrumpften die Prämieneinnahmen bei der Deutschen Lebensversicherungs-AG (DLVAG; auf 225 Millionen Euro), um knapp drei Prozent bei der Itzehoer Lebensversicherungs-AG (auf unter 47 Millionen Euro).

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