Die Rechtsschutzversicherer mit den niedrigsten Schadenquoten
30.7.2026 (€) - Im Schnitt der Jahre 2019 bis 2024 gaben acht der 25 umsatzstärksten Marktakteure weniger als 60 Prozent der Prämieneinnahmen für Schäden aus. In der Spitze war es sogar nur etwas mehr als die Hälfte.
Premium-Zugang
Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.
Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion
Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.
Schlagwörter zu diesem Artikel