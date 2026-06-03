Die rentabelsten Hausratversicherer
3.6.2026 (€) - Im Schnitt der Jahre 2019 bis 2024 verdienten zehn der 50 Marktgrößen versicherungstechnisch mehr als 34 Cent pro Beitragseuro. In der Spitze blieb sogar fast die Hälfte der Einnahmen als Gewinn.
Premium-Zugang
Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.
Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion
Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.
Schlagwörter zu diesem Artikel