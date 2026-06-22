Die Versicherer und Vermittler mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

22.6.2026 – Online fallen mit einem besonders guten Ruf für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis die Allianz (Versicherer), Admiraldirekt.de (Direktversicherer), FVB (Finanz- und Anlageberater) und Prinas Montan (Versicherungsmakler) auf. Dies hat eine Studie von Servicevalue und F.A.Z.-Institut auf Basis eines Social Listenings ergeben.

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Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit dem F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH die Studie „Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis 2026“ durchgeführt und jetzt die Ergebnisse veröffentlicht.

Zweistufiges Webmonitoringverfahren

Methodisch griffen die Analysten auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück. In der ersten Stufe, dem Crawling, wurden zwischen dem 1. April 2024 und dem 31. März 2026 mehrere hundert Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht.

Dies geschah in Verbindung mit vorab definierten Suchbegriffen (auch Eventtypen genannt). Diese stammen aus den Themenfeldern Preis, Qualität, Produkt und Service sowie Weiterempfehlungen.

Insgesamt kamen so etwa 57,6 Millionen Nennungen zusammen, die zwischen April 2024 und März 2026 abgegeben wurden. Danach wurden die gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz in Textfragmente aufgesplittet und in drei Stufen analysiert:

Welche Marke wurde erwähnt?

Welches Thema wurde besprochen?

Welche Tonalität weist das Textfragment auf? Wird über die Marke positiv, negativ oder neutral gesprochen?

Auf diese Weise wurden etwa 14.100 Marken und Unternehmen aus 88 Branchen erfasst.

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So wurde gewertet

Für jede Marke wurden zwei Kennzahlen berechnet: der Tonalitätssaldo, also das Verhältnis von positiven zu negativen Nennungen, sowie die Reichweite, also wie oft eine Marke insgesamt genannt wurde – im Verhältnis zur durchschnittlichen Nennungszahl aller Marken in derselben Branche. Beide Werte flossen in eine Gesamtbewertung ein und wurden branchenspezifisch normiert.

In die Gesamtwertung gingen die Bewertungen zum Themenfeld „Preis“ mit 70 Prozent Gewichtung ein, während der Gesamteindruck mit 20 Prozent und „Qualität“ mit zehn Prozent gewichtet wurden.

Die Ergebnisse wurden auf einer Skala von null bis hundert Punkten umgerechnet, wobei der jeweilige Branchensieger die Höchstpunktzahl von hundert Punkten erhielt. Alle Marken, die innerhalb ihrer Branche eine überdurchschnittliche Punktzahl holten, bekamen neben dem Branchensieger die Auszeichnung „herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis“.

Admiraldirekt.de gewinnt bei den Direktversicherern

Unter den analysierten Wirtschaftsabschnitten waren auch einige mit Assekuranzbezug. Bei den Direktversicherern sicherte die Admiraldirekt.de GmbH den Branchensieg (mit normierten 100 Punkten).

Eine Auszeichnung erhielten darüber hinaus die vor zwei Jahren (VersicherungsJournal 31.5.2024) siegreiche Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt; 98,7 Zähler), die Cosmos Versicherungen (90,1), die Europa Versicherungen (87,9) und die Huk24 AG (81,0).

Versicherer: Allianz vor LV 1871 und Provinzial

Bei den Versicherern setzten sich die Allianz Versicherungen (100 Punkte) gegen die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871; 99,0 Zähler) und die Provinzial Versicherungen (98,4) durch. Zu den ausgezeichneten Topakteuren gehören ferner

Die Sieger bei den Finanz- und Anlageberatern ...

Im Segment Finanz. und Anlageberater ließ die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH (normierte 100 Punkte) alle Wettbewerber hinter sich. Eine Auszeichnung erhielten zudem

... sowie bei den Maklern

Bei den Versicherungsmaklern machte die Prinas Montan GmbH (100 Punkte) das Rennen. In die Siegerliste trugen sich neben dem bei den Maklern gelisteten Assekuradeur Domcura AG (95,3 Zähler) ferner

Übersichten über alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.

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