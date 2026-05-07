Die wachstumsstärksten Kfz-Haftpflichtversicherer
7.5.2026 (€) - Etwa sechs Siebtel der 50 größten Akteure haben ihr Prämienvolumen zwischen 2019 und 2024 ausgebaut. Acht Anbieter wuchsen um mindestens ein Drittel. Einer davon konnte die Einnahmen sogar um ein Vielfaches steigern, zwei weitere mehr als verdoppeln.
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