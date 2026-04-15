Die wachstumsstärksten Kompositversicherer
15.4.2026 (€) - Zwischen 2019 und 2024 wechselten viele Millionen Policen ihren Besitzer. Dabei bauten fast zwei Drittel der 50 größten Anbieter in Schaden/Unfall ihren Vertragsbestand aus, und dies teils erheblich. Ein Versicherer konnte die Zahl der verwalteten Kontrakte sogar mehr als versechsfachen.
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