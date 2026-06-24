Dies sind die besten privaten Krankenversicherer im Meta-Rating

24.6.2026 – Im Metzler-Meta-Rating Krankenversicherer erzielte nur die Allianz die Höchstnote „sehr gut“. Die 13-köpfige Gruppe der „guten“ Akteure wird angeführt von der Inter, gefolgt von der Barmenia, der DKV und der Arag. Untersucht wurden Finanzstärke, Produktqualität und Servicequalität.

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Nach der Premiere im Vorjahr (VersicherungsJournal 17.1.2025) hat die Metzler Ratings GmbH erneut ein Meta-Rating für deutsche Krankenversicherer vorgelegt.

Berücksichtigt wurden Anbieter, deren Vollversicherungstarife für die Kundengruppen Angestellte, Selbstständige und Beamte sowie Zusatzversicherungstarife für die Bereiche Zahnbehandlungen, Krankenhausbehandlungen und Pflegetagegeld von ausgewählten Ratingagenturen bewertet wurden.

Zudem mussten sie mindestens ein Finanzstärke- und ein Service-Rating aufweisen. Diese Voraussetzungen erfüllten 25 Akteure.

Ratings namhafter Agenturen bildeten die Grundlage

Zur Beurteilung der Finanzstärke wurden die Ratings von Standard & Poor´s Global Ratings (S&P), Fitch Ratings sowie Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH sowie das eigene Qualitätsranking (16.4.2026) herangezogen.

Für die Bewertung der Produktqualität wurde auf die Analysen der Franke und Bornberg GmbH, der Morgen & Morgen GmbH und der Ascore Das Scoring GmbH zurückgegriffen. So sei eine breite Abdeckung an Ratings über alle Bereiche der Krankenversicherung sichergestellt, heißt es.

Hier wurden „in einem ersten Schritt für jeden Versicherer die besten Produktratings von jeder der drei Agenturen in jedem Bereich zu Teilergebnissen zusammengefasst. Diese Teilergebnisse – in die auch einfloss, ob im jeweiligen Bereich überhaupt Ratings vorlagen – wurden dann zu einem Produktrating über alle Bereiche gebündelt“, wird berichtet.

Zur Wertung der Servicequalität wurde auf Untersuchungen der Servicevalue GmbH abgestellt. Im letzten Schritt wurden jeweils die Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Eine unterschiedliche Gewichtung der drei Bereiche erfolgte nicht, sie gingen jeweils zu einem Drittel in die Gesamtnote ein.

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Allianz ist der Krankenversicherer mit den besten Ratings

In der Gesamtwertung setzte sich erneut die Allianz Private Krankenversicherungs-AG an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Nur die Münchener erhielten wie vor Jahresfrist insgesamt die Note „sehr gut“ (1,43). Bei der Finanzstärke (1,62) und Produktqualität (1,16) sprangen für sie zwei zweite Plätze heraus, bei der Servicequalität (1,33) ein geteilter fünfter Platz.

Die Gesamtnote „gut“ sicherten sich 13 Gesellschaften. Fast alle von ihnen blieben zugleich über der Durchschnittsbewertung (2,33). Dies waren:

Die übrigen elf Gesellschaften kamen über die Gesamtnote „befriedigend“ nicht hinaus. Zu dieser Gruppe gehören auch die Generali Deutschland Krankenversicherung AG und die Landeskrankenhilfe V.V.a.G., für die bei der vorangegangenen Ratingauflage lediglich ein „ausreichend“ zu Buche gestanden hatte.

(Bild: Metzler)

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Auf- und Absteiger

Im Vergleich zum Vorjahr eine Notenstufe verbessert haben sich Debeka, Ergo, Württembergische. Nach oben zeigte die Kurve auch bei der Arag und der Barmenia (jeweils drei Plätze aufwärts) sowie bei der DKV und der R+V (jeweils eine Position nach oben).

Am deutlichsten abwärts ging es für den Münchener Verein, der sieben Plätze einbüßte. Die Signal Iduna schnitt sechs Ränge schlechter ab, die Hansemerkur vier Positionen, die Universa drei Plätze und der LVM zwei Ränge schlechter.

Inter siegt bei der Finanzstärke, Barmenia bei der Produktqualität

Im Teilranking Finanzstärke schaffte die Inter (1,50) das beste Ergebnis. Der Notendurchschnitt lag bei 2,93. Bei den gebündelten Produktratings nimmt die Barmenia (1,0) den Spitzenplatz ein. Im Schnitt wurde hier die Note 1,69 erreicht.

In Sachen Servicequalität liegen mit einer Bewertung von jeweils 1,0 die Barmenia, die Debeka, die DKV und die Ergo gleichauf an der Spitze. Die Durchschnittsbewertung betrug 2,32.

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