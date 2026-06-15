Dies sind die Hausratversicherer mit den stärksten Umsatzsteigerungen
15.6.2026 (€) - Auf Sechsjahressicht hat die Branche ihre Einnahmen um fast ein Sechstel ausgebaut. Neun der 50 größten Anbieter wuchsen um über ein Drittel. Zwei Unternehmen konnten das Prämienvolumen sogar mehr als verdoppeln.
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