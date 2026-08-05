Dies sind die Kfz-Haftpflichtversicherer mit den höchsten Schadenquoten

5.8.2026 – In der Kfz-Haftpflichtversicherung kamen auf Sechsjahressicht Nürnberger, DEVK VVaG, DEVK Allgemeine und Huk24 auf Schadenquoten von über 90 Prozent. Dies zeigt der „Branchenmonitor: Kraftfahrtversicherung 2025“ von V.E.R.S. Leipzig.

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Die 50 nach Prämienvolumen größten Autoversicherer hatten im Schnitt der Jahre 2019 bis 2024 zwischen weniger als zwei Dritteln (VersicherungsJournal 5.8.2026) und über neun Zehnteln ihres Umsatzes für Schadenaufwendungen zu bezahlen.

Das zeigt der „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“. Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der Sparte, die auf rund 90 Prozent Marktanteil kommen.

Nürnberger mit der auf Sechsjahressicht höchsten Schadenquote

Die höchste Schadenquote (Schadenaufwendungen (brutto direkt) in Prozent der verdienten Bruttoprämien (direkt)) wird mit fast 93 Prozent für die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG ausgewiesen.

Über der Marke von 90 Prozent lagen ansonsten nur noch der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G., die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG und die Huk24 AG. Zwischen 88,5 und 86 Prozent lagen die WGV-Versicherung AG, die Europa Versicherung AG, die BGV-Versicherung AG sowie die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG.

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Teils besonders niedrige Betriebskostenquoten

Während die BGV, die DEVK Allgemeine und die WGV auf Sechsjahressicht versicherungstechnisch in der Verlustzone landeten (1.7.2026), schrieben die übrigen der vorgenannten Akteure schwarze Zahlen. Dies war auf vergleichsweise niedrige Betriebskostenquoten zurückzuführen.

Dabei kam die Huk24 auf die mit Abstand niedrigste Quote (fünf Prozent). Auf den vordersten Plätzen der Rangliste landeten auch die Huk-Coburg-Allgemeine und die Europa (22.6.2026).

Fünfmal über 100 Prozent in der Kfz-Haftpflichtversicherung

Wie Detaildaten aus dem Branchenmonitor zeigen, gaben fünf Akteure in einem Jahr des Beobachtungszeitraums nur für Schäden mehr aus, als sie einnahmen. Bei der BGV, der Huk24 und der WGV war dies 2023 der Fall, bei der Europa und der Nürnberger 2024.

Bei Letzterer war die Quote dabei um 22 Prozentpunkte höher ausgefallen als ein Jahr zuvor. Hintergrund: Die Nürnberger war in Komposit tief in die roten Zahlen gerutscht und hatte ein umfangreiches Sanierungsprogramm gestartet (8.4.2025, 11.2.2025). Inzwischen hat die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) die Aktienmehrheit übernommen (17.10.2025, 19.5.2026).

Die Schadenaufwendungen erhöhten sich 2024 zwar „nur“ um ein Neuntel auf 83 Millionen Euro. Gleichzeitig schrumpften aber Umsatz (minus neun Prozent auf unter 69 Millionen Euro) und auch Bestand (minus gut zehn Prozent auf 183.800 Verträge).

Dadurch stieg die Schadenquote auf den Branchenhöchstwert von 120,3 Prozent an. Keiner der im Branchenmonitor aufgelisteten Marktteilnehmer kam im Betrachtungszeitraum auf eine höhere Quote.

Weitere Studiendetails

Bis auf die DEVK Allgemeine, die 2021 mit 86,7 Prozent am besten abschnitt, blieben alle der vorgenannten Akteure mindestens in einem Jahr unter der Marke von 80 Prozent. 2020 gelang dies der BGV (79,5 Prozent) und der Nürnberger (77,7 Prozent), 2021 der Europa (70,6 Prozent) und der WGV (74,7 Prozent).

2020 und 2021 schafften dies der DEVK VVaG, die Huk24 und die Huk-Coburg-Allgemeine. Ihre besten Ergebnisse erzielten jeweils 2021 der DEVK VVaG mit 71,4 Prozent und die Huk24 mit 76,7 Prozent. Ein Jahr davor schnitt die Huk-Coburg-Allgemeine mit 78,6 Prozent am besten im Beobachtungszeitraum ab.

Der „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 200-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 1.487,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

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