Dies sind die privaten Krankenversicherer mit dem größten Vollversichertenschwund

15.7.2026 – Im vergangenen Jahr haben 20 von 30 privaten Krankenversicherern ihren Vollversichertenbestand ausgebaut, allen voran Hansemerkur, Arag und Barmenia mit fünfstelligen Zuwächsen. Die Debeka, Wachstumssieger der Vorjahre, legte „nur“ um 8.275 Personen zu. Prozentual am stärksten wuchs die Ottonova (plus 58 Prozent auf über 14.300 Vollversicherte). Bei der DKV fiel das Minus mit über 14.000 Personen am größten aus. Relativ am stärksten schrumpfte der Münchener Verein (minus 2,5 Prozent).

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Die Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) schafften es im vergangenen Jahr zum dritten Mal nach zuvor zwölf Rückgängen, den Bestand an Krankenvollversicherten auszubauen. Die Steigerung betrug rund 0,6 Prozent auf etwa 8,79 Millionen Personen.

Große Spreizung zwischen den einzelnen PKV-Anbietern

Auf Ebene der einzelnen Gesellschaften ist eine große Spreizung bei der Bestandsentwicklung zu beobachten. Dies hatte sich schon bei der ersten Übersicht der VersicherungsJournal-Redaktion im Mai gezeigt (8.5.2026).

Zum Redaktionsschluss lagen Zahlen von 30 Akteuren vor, die etwa 99 Prozent des Vollversichertenbestandes repräsentieren. Datengrundlage sind die veröffentlichten Geschäftsberichte (Stand: 14. Juli 2026). Keine entsprechende Publikation hatte zum Stichtag die Inter Krankenversicherung AG in ihrem Webauftritt veröffentlicht.

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Hansemerkur mit dem größten absoluten Bestandsausbau

Demnach konnten 20 Anbieter zulegen. Den größten Zugewinn nach absoluten Zahlen schaffte die Hansemerkur Krankenversicherung AG, die netto um fast 20.700 (auf 334.332) Personen wuchs. Fünfstellige Zuwächse schafften ansonsten nur noch die Arag Krankenversicherungs-AG (auf 124.401 Vollversicherte) sowie die Barmenia Krankenversicherung AG (auf 329.619 Personen).

Erst an vierter Stelle folgt der Debeka Krankenversicherungsverein a.G., der um 8.275 auf 2.554.768 Vollversicherte zulegte. In den Vorjahren waren die Koblenzer nicht nur im fünfstelligen Bereich, sondern auch mit Abstand am stärksten gewachsen (9.7.2025, 3.11.2022, 14.9.2020).

Weitere Anbieter mit hohen absoluten Zuwächsen

Ihre Vollversichertenbestände um 5.650 bis 3.610 Personen bauten die Axa Krankenversicherung AG, die Ottonova Krankenversicherung AG, die Universa Krankenversicherung a.G. und die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. aus.

Im vierstelligen Bereich wuchsen ferner die R+V Krankenversicherung AG, die LVM Krankenversicherungs-AG, die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die Concordia Krankenversicherungs-AG und die Hallesche Krankenversicherung a.G.

Zehnmal Bestandsrückgänge

Hingegen hatten zehn Marktteilnehmer Bestandsrückgänge hinzunehmen. Am stärksten im Minus befand sich nach absoluten Zahlen erneut (17.9.2024) die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die um 14.056 auf 652.290 Vollversicherte schrumpfte. Um fast 7.000 (auf 362.9354) Personen verminderte sich der Vollversichertenbestand der Continentalen Krankenversicherung a.G.

Vierstellig verloren auch die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH), die Gothaer Krankenversicherung AG, die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, die Generali Deutschland Krankenversicherung AG, die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK).

Vergleichsweise leichte Verluste im dreistelligen Bereich waren bei der Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG (VRK) sowie der Nürnberger Krankenversicherung AG zu beobachten.

Die Anbieter mit den größten prozentualen Veränderungen

Prozentual schaffte die Ottonova mit gut 58 Prozent (auf 14.314 Vollversicherte) die höchste Steigerungsrate. Um fast ein Sechstel wuchs die Arag. Bereits in den Vorjahren gehörten die Düsseldorfer mit Steigerungen von einem Viertel bis ein Fünftel zu den wachstumsstärksten Akteuren.

Zuwachsraten von jeweils um die sieben Prozent schafften die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG (auf 3.331 Vollversicherte), die Concordia (auf 22.999 Personen) und die Hansemerkur.

Die höchste Verminderungsrate stand für den Münchener Verein zu Buche (minus 2,5 Prozent auf 61.363 Vollversicherte). Um rund 2,4 bis knapp zwei Prozent verloren die Gothaer (auf 114.703 Personen), die LKH (auf 155.299 Vollversicherte), die DKV und die VRK (auf 32.158 Personen).

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