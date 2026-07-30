Dies sind die Rechtsschutzversicherer mit den höchsten Schadenquoten

30.7.2026 – In der Rechtsschutzversicherung kamen auf Sechsjahressicht die Badische Rechtsschutz, die Huk-Coburg-Rechtsschutz sowie die Huk24 auf Schadenquoten von über 75 Prozent. Letztere gab sogar nur für Schäden mehr aus als sie einnahm. Dies zeigt der „Branchenmonitor: Rechtsschutzversicherung 2025“ von V.E.R.S. Leipzig.

---------AdvertisingPlace---------

Die 25 nach Prämienvolumen größten Rechtsschutzversicherer hatten im Schnitt der Jahre 2019 bis 2024 zwischen 52 Prozent (VersicherungsJournal 30.7.2026) und über 100 Prozent ihres Umsatzes für Schadenaufwendungen zu bezahlen.

Das zeigt der „Branchenmonitor 2025: Rechtsschutzversicherung“. Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 25 größten Marktakteure in der Sparte, die auf rund 90 Prozent Marktanteil kommen.

Huk24 mit der höchsten Schadenquote von über 100 Prozent

Die höchste Schadenquote (Schadenaufwendungen (brutto direkt) in Prozent der verdienten Bruttoprämien (direkt)) wird mit 100,01 Prozent für die Huk24 AG ausgewiesen. Über der Marke von 75 Prozent lagen ansonsten nur noch die Huk-Coburg-Rechtsschutzversicherung AG und die Badische Rechtsschutz-Versicherung AG.

Zwischen 74 und 71 Prozent der Einnahmen gaben für Schadenaufwendungen aus die WGV-Versicherung AG, die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG, die Continentale Sachversicherung AG und die ADAC Versicherung AG.

---------AdvertisingPlace---------

Einer der kleinsten Marktteilnehmer

Trotz der mit Abstand niedrigsten Betriebskostenquote (20.7.2026) landete die Huk24 auf Sechsjahressicht versicherungstechnisch insgesamt in der Verlustzone. Dieses Schicksal teilten unter anderem auch Continentale und Deurag (9.4.2026), während die übrigen der vorgenannten Combined Ratios von unter 100 Prozent aufwiesen.

Die Huk24 gehört zu den kleinsten Marktteilnehmern und liegt mit 156.589 Verträgen im Bestand an 22. Stelle beziehungsweise mit gut 20 Millionen Euro gebuchter Bruttoprämie auf Position 25. Das Unternehmen weist im Sechsjahresschnitt mit 374 (269) Prozent jeweils die mit Abstand höchste Rückstellungsquote (Schadenreservequote) auf.

In den ersten drei Jahren des Betrachtungszeitraums lag die Schadenquote zwischen 114,2 und 123,5 Prozent. Danach gab der Direktversicherer dreimal weniger für Schäden aus als er einnahm. Bei erhöhten Durchschnittsbeiträgen verringerten sich laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 901 KB) sowohl die Schadenhäufigkeit als auch der Schadendurchschnitt.

In der Folge sank die Schadenquote von 118,7 auf 75,4 Prozent, was allerdings weiterhin den höchsten aller im Branchenmonitor aufgeführten Anbieter darstellte. Das war auch in den letzten beiden Jahren des Beobachtungszeitraums der Fall, wenn zuletzt auch „nur“ mit 82,7 Prozent (19.1.2026).

Nur wenige Male über 80 Prozent

Wie Detaildaten aus dem Branchenmonitor zeigen, gab kein anderer Akteur in einem Jahr des Betrachtungszeitraums mehr für Schäden aus als er einnahm. Allerdings gelang dies der WGV im Jahr 2020 mit einer Quote von 98 Prozent (plus rund 28 Prozentpunkte) nur hauchdünn. Diese „wenig erfreuliche“ Entwicklung war laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 1,1 MB) „im Wesentlichen bedingt durch die Corona-Pandemie“.

Einer dreiprozentigen Beitragssteigerung (auf 49,8 Millionen Euro) stand eine Zunahme bei den Aufwendungen für Versicherungsfälle um 44 Prozent auf 48,8 Millionen Euro gegenüber. Zu Letzterem trugen auch ein Abwicklungsverlust und die Erhöhung der versicherungstechnischen Rückstellungen um fast zehn Millionen Euro auf 135,4 Millionen Euro bei.

Über der Marke von 80 Prozent lagen neben der Huk24 nur noch die Huk-Coburg-Rechtsschutzversicherung (2020 und 2021), die Continentale (2020 und 2024) sowie die Allianz Versicherungs-AG (2020 und 2021).

Der „Branchenmonitor 2025: Rechtsschutzversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 200-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 1.487,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

---------AdvertisingPlace---------