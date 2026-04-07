Dies sind die Sieger beim Fondspolicen-Award 2026

7.4.2026 – Elf Marktteilnehmer wurden in vier Kategorien von F-fex und Asscompact mit einem „Fondspolicen Award 2026“ bedacht. Im Segment Rendite waren dies Allianz, Cosmos und Württembergische, im Bereich Fondsqualität die Bayerische, Ergo und Münchener Verein. In Sachen Kosteneffizienz trugen sich Cosmos, Hansemerkur und Württembergische (mit Vermittlungskosten) beziehungsweise Hannoversche, die Bayerische und Canada Life in die Siegerlisten ein. Im Segment Nachhaltigkeit bilden Cosmos, Zurich Deutscher Herold und Hansemerkur das Spitzentrio.

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Das Analysehaus F-fex AG hat zusammen mit der Zeitschrift Asscompact den „Deutschen Fondspolicen Award 2025“ ausgerichtet. Premiere hatte die Untersuchung vor drei Jahren (VersicherungsJournal 28.3.2023).

Auszeichnungen wurden dabei in den vier Kategorien Rendite, Fondsqualität, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit vergeben, und zwar ohne Abstufungen an die jeweils drei besten Akteure. Die Top-Drei-Gesellschaften erhielten fünf Sterne.

Zudem wurden die „Expertenfavoriten“ auf Basis einer Befragung von 320 Finanz- und Versicherungsvermittlern gekürt. Diese hatten die Produktgeber in acht unterschiedlichen Leistungskriterien zu bewerten. Die Favoriten der Vermittler stellt die Redaktion in einem separaten Artikel in einer der kommenden Ausgaben vor.

Details zur Methodik

Voraussetzung für die Aufnahme in die Gruppe der Testkandidaten war unter anderem, dass ein Akteur im deutschen Fondspolicenmarkt eine relevante Größe darstellt und seinen Kunden eine ausreichend diversifizierte Fondspalette zur Auswahl anbietet. Nach Angaben der Studienautoren wurden für den Award etwa 98 Prozent des Markts erfasst.

Zur Methodik wird weiter mitgeteilt: „Untersucht wurden die Fondspolicen-Anlagestöcke und Neugeschäftsfondslisten von 50 Anbietern. Einbezogen wurden dabei knapp 5.800 Fonds von 156 Fondsgesellschaften. Basis der Bewertung waren Informationsquellen der Versicherer, verschiedene Fondsdatenbanken und Ratings sowie die Ergebnisse einer Maklerumfrage.“

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Elf verschiedene Preisträger

In die Siegerlisten trugen sich insgesamt elf Gesellschaften ein. Dies waren neben den zweifachen Preisträgern Cosmos Lebensversicherungs-AG, Hansemerkur Lebensversicherung AG und Württembergische Lebensversicherung AG und Versicherungsgruppe die Bayerische auch

Neu in der Riege der Fünf-Sterne-Versicherer in mindestens einem Bewertungsbereich vertreten sind neben dem „Wiedereinsteiger“ Württembergische (21.3.2024) auch die Bayerische, die Ergo und die Debeka.

Aus der Gruppe der Preisträger (3.4.2025) herausgefallen sind die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die Condor Lebensversicherungs-AG, die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG, die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG und die WWK Lebensversicherung a.G.

Die Sieger in Sachen Rendite, Fondsqualität und Nachhaltigkeit

Für die Rangliste im Segment Rendite wurde die volumengewichtete Anlagestockrendite der vergangenen drei Jahre (Stichtag jeweils 31. Dezember) herangezogen. Das Jahr 2025 ging dabei zu 50 Prozent in die Gesamtwertung ein, das Jahr 2024 zu 33 Prozent und das Jahr 2023 zu 17 Prozent. Den Studienunterlagen zufolge setzte sich die Württembergische gegen die Cosmos und die Allianz durch.

In die Bewertung der Fondsqualität gingen zu gleichen Teilen die volumenbasierte Aggregation der Fondsratings des Anlagestocks und die ungewichtete Aggregation der Fondsratings der aktuellen Neugeschäftsliste ein. Hier hielt die Bayerische die Wettbewerber Münchener Verein und Ergo auf Distanz.

Beim Bereich Nachhaltigkeit wurde auf die ungewichtete Aggregation der ESG-Ratings der aktuellen Neugeschäftsliste abgestellt. Hier setzte sich die Hansemerkur gegen die Cosmos und die Zurich Deutscher Herold durch.

Die Gewinner in Sachen Kosteneffizienz

In Sachen Kosteneffizienz hat F-fex zusammen mit dem Kooperationspartner Morgen & Morgen GmbH die Effektivkosten der aktuellen Angebote der Versicherer untersucht. „Hier wurde ein möglichst vergleichbarer Tarif mit niedrigen Fondskosten ausgewählt und verschiedene Laufzeiten und Wertentwicklungen wurden analysiert“, heißt es zur Methodik.

Dabei verwies in der Sektion „mit Vermittlungskosten“ die Debeka die Württembergische und die Hansemerkur auf die Plätze. In der Kategorie „ohne Vermittlungskosten“ ließ die Hannoversche die Wettbewerber die Bayerische und Canada Life hinter sich.

Die Studiendokumentation (56 Seiten, PDF) mit den Einzelergebnissen der bewerteten Versicherer kann bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 käuflich erworben werden.

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