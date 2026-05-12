Dies sind die Wohngebäudeversicherer mit den höchsten und niedrigsten Schadenquoten
12.5.2026 (€) - Im Schnitt der Jahre 2019 bis 2024 gingen bei den 50 umsatzstärksten Marktakteuren zwischen gut 57 und 97 Prozent der Prämieneinnahmen allein für Schäden drauf. Wer von diesen besonders stark gebeutelt wurde und wer weniger stark betroffen war.
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