Diese Finanzvertriebe behandeln ihre Kunden am fairsten

18.5.2026 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten von Kunden wissen, wie fair sie sich von Allfinanzvermittlern behandelt fühlen. Am besten („sehr gut“) schnitten DVAG, Dr. Klein, MLP, OVB, Swiss Life Select und Telis Finanz ab. Nur Letztere gehört seit sieben Jahren ununterbrochen zur Spitzengruppe.

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Auch in diesem Jahr hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit Focus Money wieder untersucht, von welchen bankenunabhängigen Finanzvertrieben sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen.

Die Studie basiert auf einer im März durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern. Diese konnten bis zu zwei Gesellschaften bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren.

Kundenurteile zu 23 Unternehmen

Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 2.551 Urteile von 2.293 Kunden zu folgenden 23 Unternehmen zusammen:

Die Zahl der Testkandidaten stieg im Vergleich zur Vorjahresuntersuchung um drei Gesellschaften. Neuerdings mit aufgelistet werden DBFP, Finanzprofi und Global Vermögensberatung. Vor Jahresfrist war Königswege (VersicherungsJournal 15.5.2025) hinzugekommen, im Jahr davor Horbach und Proventus 16.5.2024), ein weiteres Jahr zuvor EFC, FP Finanzpartner und RWS Vermögensplanung (31.5.2023).

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So wurde die Fairness ermittelt

Das virtuelle Konstrukt „Fairness“ wurde den Angaben zufolge durch die folgenden fünf Teildimensionen mit insgesamt 22 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

fairer Schutz und Vorsorge (Qualität der Produkte, Tarifauswahl/Tarifvielfalt, Transparenz der Tarife und Angebote, Sicherheit der Produkte),

faire Kundenberatung (Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Fachkompetenz, soziale Kompetenz, Ehrlichkeit, Beratungsqualität, Dokumentation/Protokollierung der Beratungsinhalte/-ergebnisse, kapitalmarktorientierte Vorschläge zur Vermögensoptimierung),

faire Kundenbetreuung (Belohnung von Kundentreue, regelmäßige Überprüfung von Versicherungsumfang und -beiträgen, Umgang mit Beschwerden/Reklamationen, Reaktionsgeschwindigkeit),

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz, Best-Price-Garantie);

faire Kundenkommunikation (Verbindlichkeit von Aussagen, Verständlichkeit der Kommunikation, Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Orientierungshilfen),

Zu bewerten hatten die Befragten in vier Stufen: „trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) und „trifft überhaupt nicht zu“ (4). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Finanzvertriebe aus Kundensicht

In die Gesamtwertung gingen die fünf Teildimensionen zu gleichen Teilen ein. Am besten (jeweils „sehr gut“ – konkrete Punktwerte veröffentlichen die Studienautoren nicht) schnitten DVAG, Dr. Klein, MLP, OVB, Swiss Life Select und Telis Finanz ab.

Dabei schaffte Dr. Klein den direkten Wiederaufstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser herausgefallen ist RWS Vermögensplanung. Diese bildet zusammen mit Bonnfinanz, EFC, Formaxx, Global-Finanz, Proventus und Tecis die Gruppe der „guten“ Vertriebe.

Keine überdurchschnittlichen Leistungen bescheinigten die Kunden erneut den Akteuren A.S.I. Wirtschaftsberatung, Compexx Finanz, Finum Private Finance, FP Finanzpartner, Horbach, Königswege und Plansecur sowie neuerdings den Anbietern DBFP, Finanzprofi und Global Vermögensberatung.

Drei Akteure sind in allen Dimensionen „sehr gut“

OVB, Swiss Life Select und Telis Finanz zählen in allen fünf Dimensionen zu den Topanbietern. Viermal ein „sehr gut“ bekamen DVAG und MLP (jeweils nicht Preis-Leistungs-Verhältnis). Dreimal schaffte das MLP (Schutz und Vorsorge, Kundenberatung und Kundenbetreuung).

In allen der zurückliegenden sieben Auflagen ein „sehr gut“ erzielte nur Telis Finanz. Jeweils sechsmal zu den Topanbietern zählten DVAG (seit 2021) und MLP (nicht 2023). Fünfmal gelang dies Swiss Life Select (seit 2022), jeweils dreimal Dr. Klein (2023, 2024 und 2026), Formaxx (2022 bis 2024) und RWS (2023 bis 2025).

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 252-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Finanzvertrieben 2026“ können in diesem Studienflyer (PDF, 534 KB) nachgelesen werden.

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