Diese Kraftfahrtversicherer überzeugen mit ihrer Preisgestaltung

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24.4.2026 – Die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung „Die Welt“ wollten wissen, wie Verbraucher die Preisgestaltung in 271 verschiedenen Wirtschaftszweigen bewerten. Die Untersuchung „Preis-Champions 2026“ basiert auf einer im Frühjahr 2026 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen rund eine Million Kundenurteile zu 3.824 Unternehmen zusammen.

Basis der Untersuchung ist der „Price Structuring Score“ (PSS), der den Angaben zufolge die Messung der Kundenbegeisterung hinsichtlich der Preisgestaltung ermöglichen soll. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den acht Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 20.4.2026). Die Ranglisten aus allen Segmenten sind hier zu finden.

In der Kategorie Kfz-Versicherer übernahm die Verti Versicherung AG die Führungsposition. Mit einem PSS von 52,6 Prozent darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Preis-Champion Nr. 1 der Kfz-Versicherer“ schmücken. Zudem wird Verti mit einem „Gold“-Rang ausgezeichnet. Dieser wurde an das beste Drittel jedes Wirtschaftsabschnitts vergeben. „Gold“ erhielten darüber hinaus auch

Das vollständige Branchenranking inklusive 24 weiterer Marktteilnehmer ohne Auszeichnung, kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

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