Diese Krankenkassen glänzen bei Versicherten mit ihrem Service

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3.8.2026 – Auch in diesem Jahr hat die Servicevalue GmbH wieder in Kooperation mit dem Handelsblatt die besten Dienstleister im Versicherungswesen ermittelt. Grundlage der Untersuchung ist den Angaben zufolge eine repräsentativ ausgesteuerte Onlinebefragung über ein externes Online-Access-Panel. Im deren Rahmen kamen über 100.000 Kundenmeinungen zu 593 Gesellschaften zusammen, die Produkte in 17 Sparten anbieten oder in vier weitere, assekuranznahe Kategorien eingeteilt wurden

Jeder Anbieter wurde in mehreren Befragungswellen jeweils 1.000 Personen angezeigt. Ausgewertet wurden nur Antworten von Studienteilnehmern, die zuvor in den vergangenen 24 Monaten Leistungen vom bewerteten Dienstleister in Anspruch genommen hatten. Weitere Details zur konkreten Fragestellung, zur Methodik und zu den Siegern in 17 verschiedenen Absicherungsbereichen hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 17.7.2026).

Im Segment Krankenkassen setzte sich erneut (18.7.2025) die Krankenkasse Barmer gegen die Wettbewerber durch. Mit einem Mittelwert von 2,66 darf sie sich mit dem Prädikat „Bester Dienstleister“ schmücken. Dahinter folgen 25 Körperschaften mit einer überdurchschnittlichen Bewertung (besser als der Branchenmittelwert), was zu der Auszeichnung „Beste Dienstleister“ führte. In die Top Ten schafften es

Die vollständige Ergebnis mit den 15 übrigen ausgezeichneten und 24 weiteren, nicht überdurchschnittlich bewerteten Testkandidaten kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Lesetipp: Die gesetzliche Krankenversicherung als Türöffner zu Kunden In der Beratung ist die Wahl der richtigen Krankenkasse oft ein deutlich vernachlässigtes Thema. Zwar sind die Verdienstmöglichkeiten ohne Frage sehr begrenzt. Dass dieser Bereich aber mit Blick auf Kundenbindung und Service keinesfalls zu unterschätzen ist, zeigt ein Dossier. Autor ist Thomas Adolph, Geschäftsführer der Kassensuche GmbH. Er informiert über Beitrags- und Leistungsunterschiede sowie über finanzielle Vorteile, Mehrwerte und Bonusprogramme, die möglich sind. Des Weiteren werden Ansätze für Beratung und Vertrieb vorgestellt. Dies umfasst Hinweise und Tipps, die dem Bestandsschutz und der Kundenbindung dienen und nicht nur die versicherte Person betreffen, sondern auch deren Familienmitglieder. Zudem werden Angaben zu den Verdienstmöglichkeiten gemacht. Nähere Informationen und Bestellmöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung.

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