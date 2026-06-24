Diese privaten Krankenversicherer gelten als besonders kompetent

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24.6.2026 – Auch in diesem Jahr haben die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money wieder ermittelt, wie kompetent verschiedene Handels- und Dienstleistungsunternehmen sind. Die Untersuchung „Höchste Kompetenz 2026“ basiert auf einer Onlinebefragung von Verbrauchern. In deren Rahmen kamen fast 189.000 Mandantenurteile zu etwa 1.200 Unternehmen aus 45 Branchen zusammen. Darunter waren auch zahlreiche Testkandidaten aus der Assekuranz in rund einem Dutzend Sparten.

Zur Bewertung stand den Interviewten eine fünfstufige Skala von „1 = stimme voll zu“ bis „5 = stimme nicht zu“ zur Verfügung. Für die Auswertung wurde der Mittelwert der abgegebenen Stimmen errechnet. Der Mittelwert ist umso besser, je niedriger er ausfällt. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern aus der Versicherungsbranche hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 27.5.2026, 28.5.2026).

In der Kategorie private Krankenversicherer holte sich die vor Jahresfrist an vierter Stelle platzierte LVM Krankenversicherungs-AG den Branchensieg – mit einem Mittelwert von aktuell 2,45. Auf dem Siegertreppchen landeten auch der in den beiden Vorjahren siegreiche (14.7.2025, 24.5.2024) Debeka Krankenversicherungsverein a.G. (2,47) und die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH; 2,50). Die drei vorgenannten Akteure dürfen sich mit dem Prädikat „höchste Kompetenz“ schmücken, weil sie den Durchschnittswert in der Sparte besonders deutlich unterboten. Dies gelang auch

Die vollständige Ergebnisliste kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort sind 20 weitere Marktteilnehmer aufgeführt, von denen sieben ebenfalls besser als der Branchenschnitt abschnitten (Auszeichnung „hohe Kompetenz“).

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